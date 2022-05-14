دعم المقبلين على الزواج 1443 || كيفية الحصول على إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات عبر وزارة الموارد البشرية hrsd.gov.sa

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 1443 بالإعلان عن إطلاق برنامج دعم المقبلين على الزواج وذلك من أجل دعم الأيتام وذوي الاحتياجات في زواجهم وتقديم إعانة لهم تساعد في إتمام الزواج بدون مشاكل، وتأتي تلك الخطوة ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين من خلال الوزارة المختلفة، سواء الدعم المادي أو الدعم الاجتماعي أو غيرهم من طرق دعم المواطنين في مواجهة ظروف الحياة، وسوف نعرض لكم خلال المقال كل ما يخص ذلك الدعم وطريقة التقديم للحصول عليه لمن تتوافر بهم الشروط التي تم وضعها.

شروط طلب إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات 1443

وقد تم الإعلان بأن تلك الإعانة التي تم الإعلان عنها مخصصة للأيتام وذوي الاحتياجات فقط ولا تمنح لأحد غيرهم، كما أنها تصرف لمرة واحدة في الحياة، كما أعلن بأنها سوف تكون متاحة للذكور والإناث، كما تم الإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل استحقاق الحصول على الدعم، وتلك الشروط كالآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم على قيد الحياة عند تقديم الطلب.

ضرورة توفر حساب بنكي مفعل.

أن يكون مسجل لدى نظام دار الأيتام.

إثبات الزواج من خلال تقديم عقد نكاح رسمي من وزارة العدل.

ألا يكون المتقدم قد سبق وأن حصل عليها من قبل.

التسجيل الإلكتروني للحصول على إعانة الزواج 1443

وقد أعلنت الوزارة بأنها أتحات التسجيل من خلال النظام الإلكتروني وذلك من أجل أن يكون في استطاعة الجميع التقديم بكل سهولة وبدون الكثير من الإجراءات والتي تكون مرهقة على المتقدمين، ولذلك فإن من يرغب في الحصول على ذلك الدعم يجب عليه القيام بالخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الدخول على “الخدمات الإلكترونية”.

الضغط على “إعانة الزواج للأيتام”.

إدخال البيانات المطلوبة في استمارة التقديم.

النقر على مربع الموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها.

الضغط على “تقديم الطلب”.

وبذلك يكون الطلب قد تم تقديمه بنجاح وسوف تقوم الوزارة بفحص جميع الطلبات للتأكد من توافقها مع الشروط التي تم وضعها، ويتم الرد على المقبولين.