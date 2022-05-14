نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة العربية السعودية والرسوم المطلوبة وقيمة الغرامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة العربية السعودية والرسوم المطلوبة، في ظل التطورات التكنولوجية الجديدة والمنتشرة في العالم أجمع، والتي قامت المملكة العربية السعودية بإدخالها في معظم مؤسساتها وخدماتها المختلفة، وذلك سعيا من المملكة وأنظمتها في خدمة مواطنيها وتوفير الوقت والجهد لديهم، فقامت بإدخال هذه التطورات أيضا في مجال استخراج التصاريح المطلوبة للانتقال بالمركبات، ونتيجة لذلك أصبح أمر التعرف علي الأوراق المطلوبة والخطوات والشروط لتجديد واستخراج رخصة السير في غاية السهولة ولا يحتاج إلي بذل الكثير من الجهد، وفي هذا المقال سنقوم بتوضيح خطوات تجديد رخصة السير والرسوم المطلوبة لها. كما يمكنك التعرف أيضاً على الاستعلام عن الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة ورسوم المرافقين وغرامات تأخير تجديد الإقامة.

خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة العربية السعودية

أصبح أمر استخراج وتجديد رخصة سير في غاية السهولة ولا يحتاج الكثير من الوقت والجهد كالسابق، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإصدار برنامج “أبشر”، وهو مسئول عن كل الخدمات المرورية، وبالنسبة لتجديد رخصة السير يمكنك تتبع الخطوات التالية:

أولا عليك الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودي الإلكتروني الرسمي .

ثم عليك الدخول إلى برنامج أبشر، ومن الضروري أن يكون للمتقدم حساب مفعل عليه، ثم عليك القيام بإدخال الاسم ورقم المرور.

وبعدها عليك القيام بالضغط على خيار خدمات إلكترونية التي تظهر في الصفحة.

ثم القيام بتسجيل كلمة السر في المربع المخصوص لها.

وبعدها يمكنك الضغط علي خيار تجديد رخصة القيادة.

وبعدها سيتم فتح صفحة جديدة لك مكتوب بها الشروط والأحكام وينبغي عليك قرأتها جيدها والموافقة عليها.

ثم الضغط علي اختيار إمكانية تجديد الرخصة من الصفحة الجديدة التي ستظهر لك.

وبعد ذلك سيظهر لك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بك والخاصة بالرخصة، عليك مراجعة كافة البيانات ثم الضغط علي كلمة تأكيد.

عليك تحديد عدد السنوات التي تريد التجديد بها، ويتوقف عدد السنوات علي مصاريف التجديد التي تم دفعها.

وسيتم إرسال رسالة انتهاء تجديد الرخصة علي رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله مع البيانات الخاصة بك.

الرسوم المطلوبة للتجديد

يتم تحديد السوم المطلوبة لتجديد رخصة السير حسب المدة التي ترغب بتجديدها. ويمكننا عرض الرسوم المطلوبة لتجديد رخصة السير كما يتم احتسابها كما يلي:

شروط تجديد الرخصة

كما هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على تجديد رخصة السير. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

أولا ينبغي أن يكون للمتقدم صورة شخصية وصورة بصمة اليد بملفات وزارة الداخلية بالمملكة.

ينبغي سداد كل الرسوم الخاصة بالتجديد والمخالفات المرورية.

إذا كان هناك رسوم تأخير ينبغي القيام بسدادها.

أن تكون صلاحية الرخصة المراد تجديدها أقل من ١٨٠ شهر.

غرامة تأخير تجديد رخصة السير

في حالة حدوث تأخير أو تغافل في تحديد الرخصة يتم احتساب غرامة مالية. والمدة التي يجب القيام بالتجديد بها هي 60 يوماً وعند انتهاء المدة يتم احتساب الغرامة المالية. كما ينبغي على السائق دفع رسوم التجديد وكذلك الغرامة قبل أن يمر 3 سنوات من انتهاء الصلاحية. حيث انه عند انتهاء مدة الثلاث سنوات يتم سقوط الرخصة كليا كما يجب عليه استخراج رخصة جديدة. كما يتم احتساب غرامة التأخير مابين 300 إلي 500 ريال سعودي.

ومن الجدير بالذكر أن منصة أبشر بالمملكة العربية السعودية أصبحت من أهم منصات المملكة. كما تخطت الخدمات التي تقدمها المنصة للمواطنين والمقيميين ال300 خدمة. كما تخطي عدد مستفيدي المنصة من العملاء الموثقين ال23 مليون مواطن ومقيم. ويتمكن العملاء الاستفادة من خدمات المنصة عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال منصاتها المختلفة كمنصة أبشر توظيف وكذلك أبشر أعمال وأبشر أفراد وغيرها.