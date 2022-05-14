نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف استعلم عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر في السعودية في المقال التالي

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية في المملكة العربية السعودية لعام 2022م، حيث قامت الإدارة العامة للمرور السعودية بتحديد بعض المخالفات المرورية التي يتم فرضها على السائقين الذين يخالفوا القوانين ويتم فرض غرامة مالية تختلف قيمتها من شخص إلى آخر ومن مخالفة إلى أخرى، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم طريقة الاستعلام عن المخالفة بواسطة رقم الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية وهي أشهر منصة سعودية لتسهيل الخدمات على المواطنين. خطوات الاستعلام عن المخالفات عبر منصة أبشر قم بالدخول على الرابط الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية على رابط ابشر .

. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”ومنها اختر خدمة “الاستعلام عن المرور”.

اكتب رقم الهوية الوطنية الخاصة بك كصاحب السيارة أو المستعلم ثم قم بكتابة كلمة السر الخاصة بك.

انقر بعد ذلك على أيقونة “عرض” ثم انتظر قليلًا حتى يتم فتح صفحة تحتوي على كل المعلومات الخاصة بمخالفتك المرورية وقيمتها المستحقة. كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة كما يمكنكم الاستعلام عن قيمة المخالفة بواسطة رقم المخالفة نفسها عبر اتباع الخطوات التالية:- ادخل على رابط بوابة سداد المخالفات المرور السعودية الإلكتروني الرسمي على رابط pay.mof.gov.sa.

اختر أيقونة “الاستعلام عن مخالفة المرور برقم المخالفة” ثم اكتب رقم الحدود.

و بعد ذلك قم بكتابة رقم المخالفة المرورية المحتوي على عشرة أرقام.

ثم قم بإدخال الكود المرئي الموجود أمامك في الصورة ثم انقر على أيقونة “استعلام”.

وبعد ذلك يتم عرض الصفحة التي تحتوي على كل بياناتك الخاصة بالمخالفة المرورية وقيمتها وموعد سدادها. التواصل مع الإدارة العامة للمرور يمكنكم الاستفسار عن المخالفة المرورية بالاتصال على رقم 920020405 من أي رقم داخل المملكة العربية السعودية أو على رقم 00966114419622.

كما يمكنكم الاستفسار عن أي شيء بخصوص المخالفة المرورية المقررة عليك بالاتصال المباشر على رقم 989 واتبع الخطوات المطلوبة منك.

أو استعلم عن المخالفة من خلال إرسال رسالة هاتفية على رقم 88993م بحيث تحتوي الرسالة على رقم الهوية الوطنية الخاصة به إذا كان سعودي الجنسية ورقم الإقامة إذا كان مواطنًا أجنبيًا. عمر شويل - جدة كيف استعلم عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر في السعودية - ثقفني

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