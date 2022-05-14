حرس الحدود توظيف أبشر للتوظيف 1443 عبر jobs.sa

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عمر شويل - جدة حرس الحدود توظيف أبشر للتوظيف 1443، أعلنت عنه المديرية العامة لقوات الحرس بالمملكة من أجل تقديم حرس الحدود 1443. هذا وقد فتحت أبواب التقديم كل المواطنين السعوديين من خريجي الثانوية العامة، وهذا وفق عدد من التخصصات المطلوبة، وهي كالآتي: جندي، عريف، رقيب، وكيل رقيب، ويمكن لكل الراغبين في شغل هذه الوظائف العسكرية المعلن عنها أن يقوموا بالتقديم عبر أبشر حرس الحدود، ويمكنهم تعبئة الاستمارة الإلكترونية الموجودة على البوابة التي تم وضعها للتسجيل عبر رابط jobs.sa، كما يجب أن يرفق المتقدم إلى حرس الحدودتوظيف كل المستندات الضرورية المطلوبة من أجل ذلك، ويقدم في الموعد المحدد من طرف الإدارة، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع تقديم حرس الحدود رجال، تابعوا معنا.

حرس الحدود توظيف أبشر للتوظيف 1443

تم إعلان فتح أبواب حرس الحدود توظيف أبشر للتوظيف 1443، وسيبدأ تقديم حرس الحدود 1443 بتاريخ يوم السبت الرابع عشر من شهر مايو 2022، وسيستمر إلى غاية تاريخ التاسع عشر من شهر مايو 2022، الموافق للثالث عشر من شهر شوال 1443، كما أكدت الجهات المعنية على ضرورة توفير كل المستندات الضرورية، مع استيفاء كل الشروط المطلوبة من أجل قبول طلبات المتقدمين إلى الحرس الحدود.

أبشر حرس الحدود

حددت الإدارة العامة للقبول الأماكن التي سيعين فيها كل من قاموا بالتقديم عبر أبشر حرس الحدود، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، جيزان، تبوك، المنطقة الآشورية، الشرقية، منطقة حي، ويمكن للراغبين في الانضمام الدخول عبر رابط حرس الحدود توظيف واتباع مجموعة من الخطوات البسيطة من أجل التقديم، ويكون ذلك من خلال منصة أبشر للتوظيف:

أولا: الولوج إلى منصة أبشر للتوظيف من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعد الدخول لواجهة المنصة يقوم المستخدم بالضغط على أيقونة الوظائف المتاحة له، له يختار الوظيفة التي تناسب مؤهله العلمي.

ثالثا: بعدها يقوم بكتابة كل البيانات المطلوبة في الخانات المحددة لها، ثم يواصل ملأ النموذج بالمعلومات المطلوبة.

رابعا: من الضروري أن يتحقق المتقدم من صحة بياناته، ثم يحفظ البيانات الشخصية ويقوم بإرسال الطلب.

للإشارة يمكن للمتقدم طباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب.

المديرية العامة لحرس الحدود

لا بد من التنويه لأمر هام للأشخاص الذين يبحثون عن رابط أبشر حرس الحدود من أجل التقديم للوظائف المعلن عنها. وهو أن المديرية العامة لـ حرس الحدود توظيف تعتبر من ضمن الأجهزة الأمنية القديمة بالمملكة. وهي تحافظ على الأمن العام بالمملكة، وقد تنوعت مسمياتها منذ بداية نشأتها، إلى أن تم إصدار مرسوم ملكي سنة 1414 يقضي بتثبيت الاسم الحالي لها.

المتندات المطلوبة تقديم حرس الحدود 1443

من أهم المستندات التي يجب أن يوفرها كل المتقدمين إلى الحرس الحدود من خلال البوابة الإلكترونية أبشر للتوظيف هي: صورة الهوية الوطنية والأصل أيضا. بالإضافة إلى صورة عن بطاقة الهوية الخاصة بوالد المتقدم، مع تقديم صورة عن المؤهلات العلمية الخاصة به. كما يجب أن يوفر عدد خمس صور شمسية حديثة ملونة، مع ضرورة وضوح كل الوثائق المقدمة.

شروط قبول وظائف حرس الحدود

حددت المديرية العامة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الأفراد الذين يردون تقديم حرس الحدود 1443. وأبرز شرط نذكره لكم هو لجنسية السعودية، كما لا يجب أن يكون عاملا لدى الحكومة. أو سبق له وشغل وظيفة عسكرية وتم فصله منها لأي سبب كان. أيضا لا يجب أن يكون طول المتقدم أقل من 168 سم، وفي حال كان متزوجا لا يجب أن تكون زوجته أجنبية.

بالإضافة إلى ذلط من شروط حرس الحدود وظائف، يجب أن يكون المتقدم حائزا على المؤهل العلمي المطلوب. وأن يكون متوافقا لتخصصه، وأيضا لا يجب أن يكون له أي سوابق ولم يسبق أن تم الحكم عليه قضائيا. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يجتاز كل اختبارات القبول بنجاح تام، وبالنسبة للسن لا يجب أن يكون أقل من ثمانية عشرة سنة، مع وجوب التقديم في الموعد المحدد.

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