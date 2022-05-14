طريقة احتساب راتب التقاعد والمعايير الواجب توافرها حتى يتم حساب معاش التقاعد حسب النظام الجديد

هذه الخدمة تقدم لمشتركي التأمينات الاجتماعية، ومن خلالها يتم حساب قيمة التقاعد أو مايسمى المعاش الذي سوف يتم الحصول عليه من بعد الوصول إلى سن التقاعد وهو المحدد بستين عامًا أو حتى المعاش المبكر التي يمكن الحصول عليه في سن ٢٥ عامًا، ويتم معرفة الحساب بشكل صحيح بإتباع خطوات محددة، وكل ذلك ما سوف نتعرف عليه الآن في هذا المقال.

طريقة حساب راتب التقاعد الطريقة الجديدة

يتم حساب راتب التقاعد بطريقة جديدة وهي بشكل إلكتروني من خلال موقع المؤسسة العامة للتقاعد، وبخطوات بسيطة يمكن الاستعلام عن المستحقات التي يحصل عليها أي متقاعد على المعاش بشكل شهري، وطريقة الحساب تتم من خلال اتباع الآتي:

يتم الدخول على رابط موقع برنامج حساب الراتب التقاعدي.

بعد ذلك يتم تحديد الراتب الأخير الذي حصل عليه المتقاعد من وظيفته قبل انتهاء الخدمة.

يتم تحديد نوع الشخص المتقاعد سواء كان ذكر او انثي.

اختيار الوظيفة أو المهنة التي كان يعمل بها هذا الشخص قبل التقاعد سواء كان مدني أو عسكري.

لابد من ذكر سبب الذي أدى لهذا الشخص إلى التقاعد وهو الاختيار من إحدى الأسباب، وهي (إما أن يكون هذا الشخص قد بلغ سن الستين وهو السن الرسمي للتقاعد، أو وفاة هذا الشخص سواء بسبب العمل أو في غير العمل، حدوث عجز كامل للموظف، أو بسبب تأديبي، أو تقديم الاستقالة، أو تقدم معاش مبكر للشخص على سن ٢٥ عامًا).

ادخال مدة عمل هذا الشخص في الوظيفة سواء كان مدني أو عسكري.

ادخال عدد اشهر الخدمة.

بعد الانتهاء من كل ذلك البيانات بشكل كامل يتم اختيار قيمة المعاش، وسوف يظهر بكل التفاصيل.

المعايير الواجب توافرها حتى يتم حساب معاش التقاعد حسب النظام الجديد

لابد من توافر بعض المعايير في الشخص المتقاعد حتى يتم حساب معاش التقاعد بالشكل الصحيح، وهي كالآتي: