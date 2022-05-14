نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من شركة كوارا للتمويل وتمويل شخصي فوري حتى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو دفع رسوم إدارية في المقال التالي

تقدم شركة كوارا للتمويل قروض ميسرة تصل حتى 250 الف ريال بدون كفيل او تحويل راتب وبشروط بسيطة وهو ماسوف نوضحها ونذكرها بالتفصيل بداخل المقال ونوضح اهم مزايا تمويل كوارا وكيفية التقديم على القرض، حيث يحتاج كثير من المواطنين والمقيمين في المملكة ، إلى سيولة مالية في مواقف حياتية عديدة، لشراء سيارة أو تغطية تكاليف زواج أو سفر وغيرها من الاحتياجات المختلفة، ويتميز هذا القرض بأنه متاح للسعوديين والمُقيمين بكافة القطاعات،كما أنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، كما أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يمكن لجميع الأشخاص بالقطاع الحكومي أو الخاص الحصول على تمويل كوارا، كما توفير كوارا للمتقدم طريقة سداد مريحة،ويتميز بأقساط مريحة تصل إلى 60 شهرًا، و بإجراءات سريعة وموافقة فورية عند تقديم الطلب. الأوراق والوثائق المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من كوارا للتمويل: يشترط تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطن السعودي، أما بالنسبة للمقيم يجب تقديم تصريح الإقامة سارية المفعول.

يجب على المتقدم تعبئة نموذج طلب التمويل من كوارا.

يشترط تقديم تعريف بالراتب الشهري للموظف السعودي فترة لا تزيد عن 90 يوماً، وأما بالنسبة للموظف المقيم فترة لا تزيد عن 30 يوماً.

كما يشترط على المتقدم بالطلب تقديم كشف حساب به رواتب آخر ثلاثة شهور. أهم مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا: يمكن لكل من المواطن السعودي والشخص المقيم التقديم سواء في قطاع خاص أو حكومي

إمكاينة وصول التمويل إلى 250 ألف ريال سعودي بحد أقصى

لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل راتب.

يمكن تسديد أقساطه لمدة تصل إلى 60 شهرا.

ليس هناك حاجة لدفع رسوم إدارية.

يتوافق أحكامه مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. كيفية تقديم طلب للحصول على قرض شخصي من كوارا للتمويل : ادخل على رابط شركة كوارا للتمويل.

ثم تقوم بتقديم طلب للحصول على التمويل الشخصي.

ثم عليك بادخال البيانات وهي كالتالي: إدخال الاسم، ورقم الهوية، واختيار الجنسية، كتابة تاريخ الميلاد، ورقم الهاتف الجوال، واختيار المنطقة.

ثم عليك بتحديد الراتب الشهري، والقطاع الوظيفي، وتاريخ بدء العمل. عمر شويل - جدة من شركة كوارا للتمويل وتمويل شخصي فوري حتى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو دفع رسوم إدارية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من شركة كوارا للتمويل وتمويل شخصي فوري حتى 250 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب أو دفع رسوم إدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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