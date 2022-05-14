إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات وكيفية تقديم طلب الاعانة بالخطوات من وزارة الموارد البشرية

طلب الإعانة للزواج من أهم عمليات البحث في السعودية، حيث تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من خدماتها ومساعداتها للمواطنين ومن اكثر الخدمات التي تلقى اهتماما كبيرا لدى المواطنين والاسر الفقيرة خدمة طلب إعانة الزواج للأيتام، وسوف نوضح بالتفصيل بداخل المقال كيفية تقديم الطلب للحصول على اعانة الزواج فهي إحدى الخدمات المقدمة من ضمن المعونات المدعومة للفئات المستحقة لكل خدمة، وهي خدمة مقدمة من الوزارة تشمل الأيتام الذين هم في ظروف خاصة، لهذا يقدم لهم دعم مالي يصرف لمرة واحدة فقط، وذلك للفئات المستهدفة والذين يشملون (طلاب دار الأيتام ومن في حكمهم – وذوي الاحتياجات الخاصة سواء ذكور أو إناث)، حيث تسير الوزارة على نهج المساعدات للمستحقين من المواطنين والمواطنات في المملكة بهدف تحسين المعيشة والحياة بشكل أفضل، في إطار التطورات الجارية خصصت الوزارة الموقع الإلكتروني الذي يعمل بالتحول الرقمي بإنجاز الخدمات في بضع دقائق من تسجيل الطلب.

الشروط الواجب توافرها للحصول على إعانة زواج الأيتام من الموارد البشرية:

يشترط على طالب الحصول على الاعانة ان يكون سعودي الجنسية.

من الضروري أن يكون المتقدم من الفئات المستفيدة أن تكون على قيد الحياة في حالة تقديم الطلب.

من الضروري أن يكون لدى الشخص المستفيد حساب بنكي، ويشترط أن يكون مفعل

القيام بتسجيل رقم الحساب الشخصي

بالإضافة إلى أن يكون الشخص المتقدم مسجلاً في نظام دار الأيتام الخاص بالوزارة.

كما يشترط تقديم عقد نكاح من وزارة العدل السعودية.

كيفية تقديم طلب إعانة الزواج للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة:

ادخل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم تقوم بتحديد اختيار خدمة إعانة الزواج للأيتام من الخدمات الإلكترونية .

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة عند التسجيل ثم الضغط على مربع الموافقة على الإقرار والتعهد.

الضغط على ايقونة تقديم الطلب.

كيفية المتابعة والاستعلام عن حالة الطلب وزارة الموارد البشرية: