طلب التسجيل في الحج لحجاج الداخل وشروط تسجيل حجاج الداخل 1443

طلب التسجيل في الحج لحجاج الداخل localhaj.haj.gov.sa، واحدة من أهم الخدمات المقدمة من وزارة الحج والعمرة، والتي تستهدف التيسير على أبناء المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها، أداء شعائر الحج 1443، وإمكانية التقدم بطلب للتسجيل في الحج 1443، وهي خدمة إلكترونية تامة، تستطيع من خلالها حجز واستخراج تصريح حج للمواطنين والمقيمين، من خلال اتباع خطوات بسيطة، تمكنك من تلك المهمة، دون اللجوء إلى مواقع إلكترونية أخرى، قد تحمل شبهة الاحتيال على المستخدمين، ولعل هذا هو أكثر ما نوهت عنه وزارة الحج والعمرة هذا العام، وخاصة بالنسبة للسادة الوافدين، حتى لا يقعوا فريسة لكل راغبي جمع الأموال بطرق غير مشروعة، وأهابت بالسادة الوافدين للحج 1443، أن يتبعوا الرابط الرسمي التابع لوزارة الحج والعمرة فقط، سواء المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443، أو الدخول إلى وزارة الحج والعمرة الخدمات الإلكترونية للوافدين.

البوابة الالكترونية الموحدة لحجاج الداخل

إذا ما كنت أحد أبناء المملكة العربية السعودية، وتحمل الجنسية السعودية، أو كنت مقيمًا بها، ولديك ما يثبت ذلك، فلا تتردد في القيام بتقديم طلب التسجيل في الحج 1443، والذي تم فتح بابه منذ أيام مضت، حتى يتسنى لك اللحاق بموسم حج 1443/2022، حيث يتم الأمر في خطوات بسيطة كما يلي:

افتح أولا المنصة الوطنية الموحدة، أو البوابة الالكترونية الموحدة لحجاج الداخل. وانتقل منها إلى أيقونة ابدأ الخدمة، التي ستنقلك إلى رابط موقع المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443. وبعد ذلك انتقل إلى أيقونة “حجز الخدمات”. ثم اختر “طلب حجز”. وبعد ذلك قم بإدخال عدد الحجاج ومدينتك. وبعدها اختر “برنامج الحج” عقب تصفح برامج الحج المتاحة واحجز ما يناسبك. ثم أدخل رقم الهوية لكل حاج مع تاريخ الميلاد. وانتقل بعد ذلك إلى “سداد الفاتورة”. وسوف يصدر لك “تصاريح الحج 2022” عقب السداد.

شروط تسجيل حجاج الداخل 1443

إذا كنت تستهدف تقديم طلب التسجيل في الحج، للعام الحالي 14343/2022، وأنت أحد أبناء المملكة العربية السعودية، أو مقيمًا بها، فيجب عليك قراءة الضوابط والاشتراطات، المعلنة من جانب وزارة الحج والعمرة، حتى تتأكد من أنك تستوفي، شروط موسم الحج 1443 كافة، فيمن يتم قبول طلبه للتسجيل في الحج 1443. وتلك الضوابط هي: