اهم مزايا تأمين تكافل الراجحي وأسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي c في المحافظات السعودية

لتامين تكافل الراجحي عدة مزايا سوف نتناولها بالتفصيل بداخل المقال وسوف نذكر اسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي في الكثير من مدن المملكة ، ومن اكثر الامور تشغل بال المواطنين والموظفين معرفة اسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي c حيث تعتبر من الأمور الواجب على المواطنين والمواطنات معرفتها نظرًا لأهميتها باعتبار هذه المستشفيات مقدمة من مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية فمن المعروف أن مصرف الراجحي من أهم وأشهر المصارف الإسلامية التي تعمل على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية. حيث يقوم هذا المصرف بتأمين الخدمات التابعة للتأمين الصحي فيقدم خدمة التكافل الاجتماعي حرصا من المصرف على توفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة بأسعار أقل من باقي المستشفيات.

اهم مزايا تأمين تكافل الراجحي:

حيث تقدم شركة تكافل الراجحي بتقديم العديد من المستشفيات والمراكز الطبية الرائعة،وهو مايميزها عن شركات التامين الاخرى حيث تعتبر مستشفياتها من أفضل المستشفيات والمراكز على مستوى المملكة العربية السعودية.

ومن اهم مزاياها تقوم شركة تكافل الراجحي على أساس تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين.

ومن مزاياها ايضا حيث تعمل الشركة على تدريب العاملين فيها تدريباً جيدًا على طريقة التعامل مع العملاء، والعمل على إرضائهم.

بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع شركة تكافل الراجحي من خلال الرقم الذي تم توافره مجاني وهو 8001184444، أو من خلال رقم خدمة العملاء الموحد 920004414.

أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي c في مدينة الرياض:

أوضح مصرف الراجحي من خلال موقعنا ثقفني أسماء المستفشيات في مدينة الرياض التي تقدم خدمات ممتازة على أعلى جودة لجميع المواطنين بدرجة ممتازة، علماً بأن هذه المستشفيات تتم بأسعار قليلة ومن هذه المستشفيات:

مستشفى فيكتوريا.

مستشفى سند تكافل.

مستشفى المواساة للخدمات الطبية.

مستشفى الحمادي السويدي.

مستشفى الجافل.

مستشفى دار الشفاء الأهلي.

مستشفى الأزهار الطبي.

مستشفى عبيد التخصصي.

مستشفى الدكتور عبد الرحمن مشاري.

اسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي c في مدينة جده:

مستشفى المواساة للخدمات الطبية.

مستشفى الجافل تكافل الراجحي الألماسية، الذهبية، الفضية، البرونزية.

مستشفى الحمادي السويدي.

مستشفى أبو عريش العام.

مستشفى فيكتوريا.

مستوصف الخير التعاوني.

أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحي c في مكة:

مستشفى الرفيع الطبي.

مستشفى الشفاء.

مستشفى الأهلي السعودي.

مستشفى السلام الطبي.

مستشفى علوي التونسي.

مستشفى محمد صالح باشراحيل.

مجمع عيادات العيساوي الطبي.

مجمع الصفوة الطبي 2.

مجمع الصفوة الطبي 3.

مستوصف الخلود الطبي.

مجمع عيادات أم القري الطبي.

مركز العبير الطبي حي العزيزية.

أسماء مستشفيات تامين تكافل الراجحي c في المدينة المنورة:

مستشفى الدار بقباء.

مستشفى السعودي الألماني.

مستشفى المواساة.

مستشفى الزهراء الخاص.

مستشفى حامد سليمان الأحمدي.

مجمع الفجر الطبي.

مستشفى المدينة.

مركز العبير الطبي حي النصر.

مستوصف الأندلس طلب الأسنان.

مركز وقاية الطبي.

مركز العقيق الطبي.

مجمع الدكتور عبد الرحمان العقالي.

مجمع عيادات واحة الشفاء.

مركز المغربي للأنف والأذن والحنجرة.

مجمع الدكتور البكاري للتخصصات الطبية.

مجمع عيادات صحة الطبي.

مجمع أطباء المدينة الطبي.

أسماء مستشفيات تأمين تكافل الراجحيc في الدمام: