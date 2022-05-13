شروط إصدار رخصة قيادة لدراجة نارية ورخصة قيادة دبلوماسية للسعوديين والمقيمين

شروط ومتطلبات استخراج رخصة دراجة نارية ورخصة قيادة دبلوماسية, يبحث العديد من الأشخاص السعوديين وغير السعوديين المتواجدين في المملكة العربية السعودية عن كيفية استخراج رخصة قيادة الدراجة النارية وكذلك استخراج رخصة قيادة دبلوماسية, حيث بالدخول علي موقع وزارة الداخلية السعودي نجد أن الوزارة قد وضحت في مقال داخل الموقع الإلكتروني لها عن الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في كل من يتقدم من أجل استخراج رخصة قيادة, حيث يوجد الكثير من أنواع رخص القيادة التي يمكن أن يقوم الأشخاص السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية أن يقوموا باستخراجها, ولكن لكل رخصة قيادة شروطها ومتطلباتها التي تستلزم أن تتوافر في المتقدم.

شروط ومتطلبات استخراج رخصة دراجة نارية للسعوديين وغير السعوديين

هناك شروط ومتطلبات للأشخاص الذين يملكون دراجة نارية ويريدون أن يقوموا باستخراج رخصة قيادة لها, حيث تختلف شروط ومتطلبات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية عن غيرها من الرخص, حيث جاءت الشروط والمتطلبات التي وضعتها وزارة الداخلية علي موقعها الإلكتروني الرسمي هو.

أن لا يقل عمر المتقدم عن ستة عشر عاماً.

أن يقوم بإحضار نموذج استخراج رخصة القيادة وكتابة البيانات المطلوبة به بشكل صحيح.

أن يقوم بدفع رسوم استخراج رخصة قيادة دراجة نارية.

أن يقوم بإحضار صورة يقدر عددها بأربع صور, ويحب أن يكون مقاس هذه الصور 4*6.

في حالة السعوديين المتقدمين يتم إحضار صورة من الهوية الشخصية, وفي حالة المتقدمين غير سعوديين فيتم إحضار صورة من الإقامة وجواز السفر, ويجب أن تكون جميع الأوراق السابقة غير منتهية الصلاحية.

إحضار شهادة حسن سير والسلوك.

إذن الولي.

أن يقوم بإحضار تعريف مصدق.

إحضار حفظة ورق لحفظ بها الورق.

شروط ومتطلبات استخراج رخصة قيادة دبلوماسية