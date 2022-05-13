نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سامسونج جالكسي زد فليب 3 وشروط الأهلية مكتبة جرير في المقال التالي
تقسيط سامسونج جالكسي زد فليب 3 يعتبر واحد من أهم العروض المقدمة من خلال مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية والتي أقدم عليها الكثير من العملاء خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن قدمت المكتبة عروض تقسيط الجوالات الذكية منها تقسيط جوالات سامسونج واشتهرت المكتبة أيضًا بتقدم تقسيط بدون دفعة أولى لجميع العملاء من المقيمين ومن المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية وسوف نتعرف على سعر تقسيط سامسونج جالكسي زد فليب 3 وما هي أبرز مواصفات الجوال أيضًا من خلال مكتبة جرير.
تقسيط سامسونج جالكسي زد فليب 3
تعمل مكتبة جرير على تقديم تسهيلات لا حصر لها للعملاء في المملكة السعودية وقد وفرت تقسيط سامسونج جالكسي زد فليب 3 من أجل المواطنين، ويمكن الحصول عليه والتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهر كاملة، وذلك بسداد دفعات شهرية قيمتها تبدأ من 153 ريال سعودي في ضوء تقسيط المشتريات.
شروط تقسيط مشتريات مكتبة جرير
وحتى يتم الحصول على تقسيط المشتريات من خلال مكتبة جرير لا بد أن يتحقق بعض الشروط والتي تطبق على المواطنين والوافدين أيضًا وهي عبارة عن معايير الأهلية كذلك وتتمثل في التالي:
- المواطن الذي يعمل في القطاع شبه الحكومي أو القطاع الحكومي أيضًا فلا بد ألا يكون سنه أقل من الواحد وعشرين عام لكي يتم الحصول على التقسيط، وفترة العمل هي ثلاثة أشهر، كما أن الحد الأدنى للرواتب للقطاع الحكومي وشبه الحكومي لا بد ألا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
- أما العسكريين فلهم العديد من الراتب وعلى أساس الرتب يتم تحديد الشروط، ولكن أكدت المكتبة على ضرورة ألا يكون العمر أقل من 21 عام، وأيضًا فترة العمل لا تقل عن ستة أشهر، أما الرواتب مؤخرًا محددة بقيمة خمسة آلاف ريال سعودي.
- القطاع الخاص مسموح لهم بالحصول على تقسيط مشتريات ومن بينها الحصول على تقسيط جوالات سامسونج ولكن مدة العمل في هذا القطاع ينبغي ألا تكون أقل من ثلاثة أشهر وقيمة الرواتب تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي، وهذا هو صافي الراتب بعد الخصومات والتي يتم إثباتها من خلال الشركة.
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