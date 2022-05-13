تقسيط سامسونج جالكسي زد فليب 3 وشروط الأهلية مكتبة جرير

تقسيط ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فليب 3‎‎ يعتبر واحد من أهم العروض المقدمة من خلال مكتبة جرير في المملكة العربية السعودية والتي أقدم عليها الكثير من العملاء خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد أن قدمت المكتبة عروض تقسيط الجوالات الذكية منها تقسيط جوالات سامسونج واشتهرت المكتبة أيضًا بتقدم تقسيط بدون دفعة أولى لجميع العملاء من المقيمين ومن المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية وسوف نتعرف على سعر تقسيط ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فليب 3‎‎ وما هي أبرز مواصفات الجوال أيضًا من خلال مكتبة جرير.

تقسيط ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فليب 3‎‎

تعمل مكتبة جرير على تقديم تسهيلات لا حصر لها للعملاء في المملكة السعودية وقد وفرت تقسيط ‎‎سامسونج‎‎ ‎‎جالكسي زد فليب 3‎‎ من أجل المواطنين، ويمكن الحصول عليه والتقسيط لمدة تصل إلى 36 شهر كاملة، وذلك بسداد دفعات شهرية قيمتها تبدأ من 153 ريال سعودي في ضوء تقسيط المشتريات.

شروط تقسيط مشتريات مكتبة جرير

وحتى يتم الحصول على تقسيط المشتريات من خلال مكتبة جرير لا بد أن يتحقق بعض الشروط والتي تطبق على المواطنين والوافدين أيضًا وهي عبارة عن معايير الأهلية كذلك وتتمثل في التالي: