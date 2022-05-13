عروض عبداللطيف جميل علي تويوتا 2022 الجديدة ومعرفه جميع السيارات بالأقساط الخاصة بهم

عروض عبداللطيف جميل علي تويوتا 2022 بالتعاون مع البنك الأهلي من اهم واحدث عروض السيارات التي تم إطلاقها. والإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع مواطني المملكة. كما تم الإعلان عن العروض الحديثة عبر الصفحة الرسمية للبنك الأهلي. علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد من العروض الجديدة في خلال هذه الأيام. والتي تناسب وتلبي جميع احتياجات المواطنين والتي من أهمها. حمله السحب النقدي من الأهلي لفتره محدوده ومعرفه المميزات والشروط والاستفادة من العروض. كما تم الإعلان أيضا عن عروض الناغي في رمضان علي سيارات هيونداي 2022 مع الأهلي ومعرفه جميع أقساط السيارات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض بالتفصيل ومعرفه جميع سيارات العروض بالأقساط الخاصة بهم. كما سوف نقوم بتوضيح طرق الحصول علي العروض وتقديم الطلب الكترونيا عبر الموقع الرسمي للبنك بالخطوات الصحيحة.

عروض عبداللطيف جميل علي تويوتا

أعلنت شركه عبداللطيف جميل عن إطلاقها للعديد مع السيارات والتي شملت سيارات تويوتا وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي وعلي فترات سداد 5 سنوات. كما تم الإعلان أيضا عن السيارات التي شملتها العروض والتي نوضحها من خلال الأتي :

برادو 2022 بقسط شهري 2213 ريال و 40% دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.09%.

يارس 2022 بقسط شهري 773 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.29%.

فورتشنر 2022 بقسط شهري 1606 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.13%.

كامري 2022 بقسط شهري 1336 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.16%.

راش 2022 بقسط شهري 974 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.23%.

انوفا 2022 بقسط شهري 1408 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.15%.

هايلوكس 2022 بقسط شهري 1084 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 4.3%.

كورولا 2022 بقسط شهري 1022ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.21%.

هايلاندر 2022 بقسط شهري 1961 ريال و 40 % دفعه أخيرة ومعدل نسبه سنوي 7.11%.

كيفيه الحصول علي عروض تويوتا

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي عروض عبداللطيف جميل علي تويوتا 2022. وذلك عن طريق زياره احد فروع الوكيل أو البنك في جميع أنحاء المملكة. أو الاتصال علي رقم مبيعات البنك وهو 920000891. كما يمكن التقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك عن طريق الأتي :