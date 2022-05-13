قرضك فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بمبالغ كبيرة وبهامش ربح تنافسي

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قرضك فورى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، أحد أهم برامج القروض التي توفرها شركة النايفات للتمويل للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة القرض الشخصي بمبالغ مالية كبيرة والتي يمكن من خلالها طالب التمويل تحقيق أهدافه وتطلعاته المالية ، كما يمكن لطالب التمويل الاستفادة من خيارات للسداد عديدة متاحة لدى الشركة لجميع العملاء. برنامج القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل شركة النايفات للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل في المملكة العربية السعودية.

توفر شركة النايفات للتمويل مجموعة متنوعة من برامج القروض التي تلبي احتياجات جميع العملاء بالمملكة.

برنامج التمويل الشخصي من شركة النايفات للتمويل متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى تحويل الدخل الشهري له.

توفر الشركة مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي ، بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن .

فترة سداد القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر.

تتيح الشركة للعملاء إمكانية الاستفادة من تجديد التمويل الشخصي.

تعمل شركة النايفات للتمويل علي سرعة توفير سيولة نقدية تلبي احتياجات جميع العملاء في المملكة العربية السعودية. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة النايفات للتمويل.

يجب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 20 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل شركة النايفات لقطاع الأفراد بالمملكة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 4000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب القرض الشخصي من شركة النايفات للتمويل.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية هو ثلاثة أشهر وذلك عند التقدم بطلب قرض شركة النايفات للتمويل بدون ضامن وبدون تحويل الراتب.

يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون طالب التمويل يمتلك سجل ائتماني جيد وذلك لاستكمال الطلب. عمر شويل - جدة قرضك فورى بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بمبالغ كبيرة وبهامش ربح تنافسي - ثقفني

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