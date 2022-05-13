نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة عاجلة وفورية 5000 ريال اطلبها الان لسداد ديوانك ولشراء احتياجاتك من منصة سلفة في المقال التالي
يحتاج البعض الى طلب سلفة لسد احتياجات اسرته ومتطلبات اولاده او لسداد ديونة او لشراء بعض احتياجات منزله، وهنا منصة سلفة وفرت سلفة بحد اقصى 5000 ريال بشروط ميسرة للغاية وبدون تحويل راتب او طلب ضامن او كفيل، وسوف نوضح شروط الحصول على سلفة واهم مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع سلفة وكيفية الحصول على سلفة بالخطوات، وتصرف للظروف المالية والاحتياج السريع وتتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط، فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات قبل شهر رمضان ، ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك قبل الشهر الكريم بعد غلاء الأسعار والراتب لايكفي.
شروط الحصول على سلفة:
- أن يكون ذو جنسية سعودية.
- عمر المتقدم يتراوح بين 18 – 60 عام.
- أن يكون دخل المتقدم بحد أدنى 4000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.
- ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.
مزايا الحصول على سلفة:
- سلفة شروطها بسيطة وسهلة لمن يرغب في الحصول علي سلفة.
- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- سلفة لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.
- سلفة شروطه ميسرة ومرونة في فترة السداد.
- الموافقة على كافة الشروط والأحكام.
البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:
- بنك الرياض.
- بنك البلاد السعودي.
- بنك الاستثمار السعودي.
- المصرف الأول.
خطوات التسجيل لطلب سلفة:
- ادخل على رابط منصة سلفة.
- ثم تقوم بالنقر على أيقونة تسجيل حساب جديد.
- ثم عليك بالنقرعلى ايقونة طلب التمويل.
- ثم عليك بتحديد المبلغ المطلوب من الف الى 5 الاف ريال وتحدد كيفية السداد وعلى كم شهر يتم السداد واختيار مدة التقسيط.
- أن يقوم المستفيد بإدخال البيانات المطلوبة عند الدخول وهي تتمثل في (رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وكلمة المرور).
- التأكد من إدخال كلمة المرور بشكل صحيح
- الضغط على اختيار ايقونة قبول الشروط والأحكام.
- الضغط على أيقونة إرسال
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفة عاجلة وفورية 5000 ريال اطلبها الان لسداد ديوانك ولشراء احتياجاتك من منصة سلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.