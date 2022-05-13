سلفة عاجلة وفورية 5000 ريال اطلبها الان لسداد ديوانك ولشراء احتياجاتك من منصة سلفة

يحتاج البعض الى طلب سلفة لسد احتياجات اسرته ومتطلبات اولاده او لسداد ديونة او لشراء بعض احتياجات منزله، وهنا منصة سلفة وفرت سلفة بحد اقصى 5000 ريال بشروط ميسرة للغاية وبدون تحويل راتب او طلب ضامن او كفيل، وسوف نوضح شروط الحصول على سلفة واهم مزايا سلفة والبنوك التي تتعامل مع سلفة وكيفية الحصول على سلفة بالخطوات، وتصرف للظروف المالية والاحتياج السريع وتتم بموافقة فورية طالما مستوفي الشروط، فقرض سلفة واحد من الخدمات التمويلية المتنوعة التي تقدمها المنصة لمواطني المملكة، تدعم جميع المواطنين والمواطنات قبل شهر رمضان ، ويتم الموافقة عليها في غضون 15 دقيقة حيث لا يخضع لشروط مجحفة ولا يحتاج إلى تحويل راتب، وتعتبر سلفة قرض صغير لبدء مشاريع خاصة، تجلب لهم عوائد مالية مناسبة تكفي احتياجات أسرهم، أو كحل سريع وعاجل لبعض مشاكلهم المادية أو سداد بعض ديونهم أو عمل تجديدات في المنزل او لشراء احتياجاتك قبل الشهر الكريم بعد غلاء الأسعار والراتب لايكفي.

شروط الحصول على سلفة:

أن يكون ذو جنسية سعودية.

عمر المتقدم يتراوح بين 18 – 60 عام.

أن يكون دخل المتقدم بحد أدنى 4000 ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ان لا تقل فترة تعيين المتقدم عن 3 شهور في القطاع الحكومي.

مزايا الحصول على سلفة:

سلفة شروطها بسيطة وسهلة لمن يرغب في الحصول علي سلفة.

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

سلفة لا يحتاج سداد أقساط القرض إلى تحويل الراتب.

سلفة شروطه ميسرة ومرونة في فترة السداد.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

البنوك التي تتعامل معها منصة سلفة:

بنك الرياض.

بنك البلاد السعودي.

بنك الاستثمار السعودي.

المصرف الأول.

خطوات التسجيل لطلب سلفة: