نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القضايا التي يشملها العفو الملكي السعودي ويمكن التقدم عليها في المقال التالي
ما هي القضايا التي يتم فيها الحصول علي العفو الملكي للسجناء في المملكة العربية السعودية, يقوم الملك سلمان بن عبد العزيز كل فترة بإصدار أحكام عفو علي الأشخاص الموجودين في السجون السعودية وذلك إذا كان ينطبق عليه الشروط التي حددها الملك سلمان مع وزارة الداخلية السعودية, وتقوم وزارة الداخلية بتنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك بتنظيم عملية العفو حتي يتم إعطاء فرصة ثانية لهؤلاء السجناء أن يبدأن حياة أخري بعيده عن السجن ويكون مثله مثل أي مواطن طبيعي يعيش في سلام.
القضايا التي يتم فيها الحصول علي العفو الملكي للسجناء في المملكة العربية السعودية
عند الاطلاع علي الشروط التي فرضها خادم الحرمين الشريفين علي وزارة الداخلية لكي تطبقها علي السجناء الموجودين داخل السجون السعودية, حتي يتم معرفة من يستحق أن يخرج من السجن ومن لابد أن يقضي المدة الكاملة له داخل السجن وهذه الشروط هي.
- يتم إعطاء العفو للأشخاص المسجونين بتهمة تعاطي حيازة المخدرات لتعاطيها وذلك للمرة الأولى إلي المرة الرابعة.
- إذا كان المسجون قد مسك عند تهريبه للمخدرات للمره الأولي, ولكن يجب أن يقضي علي الأقل نصف مدة داخل السجن السعودي.
- إذا كتب شخص شيكات بدون رصيد يتم العفو عنه بشرك أن يعفو عنه صاحب الشيكات المكتوبة له.
- يتم العفو عن المسجونين في قضايا الخمور سواء شربها أو ترويجها ولكن وفقاً لشروطها.
- إذا كان الشخص مسجون بسبب عقوق الوالدين, أو كان مسجون بسبب جرائم تتعلق بالأخلاق.
- يتم حصول المسجون في قضايا السرقة علي العفو إذا كان قد تم إسقاط حكم المدعي عليه, أو مرور ربع مدة الحكم.
- يتم حصول المسجون علي العفو الملكي إذا كان مسجون في قضية قتل شبه عمد, ولكن يجب أن يقضي نصف مدته مع تناول أهل القتيل عن حقهم.
- إذا بلغ وتجاوز المسجون سن الستين عاماً فإنه يحصل علي العفو الملكي.
- الجرائم المتعلقة بالتزوير وغير التزوير المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السعودي.
- يتم إعفاء المسجونات من النساء التي تجاوزن سن الخمسين عاماً.
- إذا حدث للمسجون إعاقة
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