استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجي

كيفية الحصول علي شهادة ثانوية عامة قديمة من المملكة العربية السعودية, هناك الكثير من الأشخاص الذين تخرجوا من الثانوية العامة السعودية ويرغبون في استخراج نسخه من شهادة الثانوية العامة التي سبق وان حصل عليها من احدي مدارس المملكة العربية السعودية, ويمكن أن يحتاج الأشخاص إلي استخراج شهادة الثانوية العامة من أجل التقدم علي وظائف مختلف أو التقدم في الجامعات السعودية, فقد وفرت وزارة التعليم السعودي موقع إلكتروني تمكن الأشخاص الذين فقدوا أو حدث تلف في شهادة الثانوية العامة الخاصة بهم أن يقوموا باستخراج نسخة جديدة من شهادة الثانوية العامة, وهذا الموقع يسمي بموقع نتائجي.

استخراج شهادة ثانوية عامة بدل فاقد أو تالف من موقع نتائجي

يمكن من خلال موقع نتائجي أن يقوم الطلاب الذي فقدوا أو حدث تلف لشهادة الثانوية العامة الخاصة بهم أن يدخلون علي موقع نتائجي ويقوموا باستخراج شهادة جديدة, ويمكن أيضاً أن تقدم طلب بتغيير بعض المعلومات الموجودة في الشهادة.