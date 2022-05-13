نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استخراج شهادة الثانوية العامة من منصة نتائجي في المقال التالي
كيفية الحصول علي شهادة ثانوية عامة قديمة من المملكة العربية السعودية, هناك الكثير من الأشخاص الذين تخرجوا من الثانوية العامة السعودية ويرغبون في استخراج نسخه من شهادة الثانوية العامة التي سبق وان حصل عليها من احدي مدارس المملكة العربية السعودية, ويمكن أن يحتاج الأشخاص إلي استخراج شهادة الثانوية العامة من أجل التقدم علي وظائف مختلف أو التقدم في الجامعات السعودية, فقد وفرت وزارة التعليم السعودي موقع إلكتروني تمكن الأشخاص الذين فقدوا أو حدث تلف في شهادة الثانوية العامة الخاصة بهم أن يقوموا باستخراج نسخة جديدة من شهادة الثانوية العامة, وهذا الموقع يسمي بموقع نتائجي.
استخراج شهادة ثانوية عامة بدل فاقد أو تالف من موقع نتائجي
يمكن من خلال موقع نتائجي أن يقوم الطلاب الذي فقدوا أو حدث تلف لشهادة الثانوية العامة الخاصة بهم أن يدخلون علي موقع نتائجي ويقوموا باستخراج شهادة جديدة, ويمكن أيضاً أن تقدم طلب بتغيير بعض المعلومات الموجودة في الشهادة.
- الدخول علي موقع نتائجي التابع لوزارة التعليم السعودي.
- النقر علي خيار طلب شهادة.
- يتم تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية الشخصية أو رقم الإقامة إذا كان الشخص المتقدم مقيم أجنبي, ثم يتم كتابة كلمة المرور, كتابة الرمز المرئي, النقر علي تسجيل الدخول.
- الضغط علي التالي بعد مراجعة البيانات المسجلة علي موقع نتائجي والتأكد من صحتها.
- بعد الضغط علي التالي يتم الضغط علي كتابة البيانات التي يطلبها الموقع وهذه البيانات مثل ( كتابة اسم الإدارة التابع بها- كتابة اسم المدرسة- كتابة نظام الدراسة التي كان يتبعها, كتابة الصف والمرحلة التي تخرج منها, وكذلك بعض البيانات الأخري).
- الضغط علي التالي ينقلك الموقع إلي صفحة بها بيانات توصيل الشهادة التي قمت بطلبها, وذلك مثل مكان استلام الشهادة.
- النقر علي التالي وبعدها الضغط علي تقديم الطلب.
- ويجب العلم بأن الموقع الإلكتروني المسمي نتائجي يقوم بالتواصل معك فيما بعد عن طريق الرسائل النصية التي سوف يقوم بإرسالها إلي جوالك الذي قمت بإدخالها من قبل في الموقع عند تسجيل بيانات الشخصية, وبهذه الرسالة يقوم بتبليغك موعد وصول الشهادة إليك.
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