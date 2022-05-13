الجرائم غير المدرجة ولم يشملها العفو الملكي السعودي

ما هي القضايا التي لا يحصل صاحبها علي العفو الملكي, هناك بعض القضايا التي لا يتم فيها منح المسجون العفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, حيث نوه الملك سلمان بن عبد العزيز علي وزارة الداخلية بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم محددة لا يتم منحهم العفو الملكي وان يقضوا كامل عقوبتهم داخل السجون السعودية, ومن المعروف بأن هذه القضايا لا يتم منح صاحبها العفو الملكي أغلبها من الجرائم التي تتعلق بالدين الإسلامي وذلك لما من طبيعة المملكة العربية السعودية الإسلامية وأنها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القضايا التي لا شملها قانون العفو الملكي في المملكة العربية السعودية

ببيان القضايا التي يشملها العفو الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز فإننا نوضح لكم القضايا التي لا يشملها العفو الملكي.