نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجرائم غير المدرجة ولم يشملها العفو الملكي السعودي في المقال التالي
ما هي القضايا التي لا يحصل صاحبها علي العفو الملكي, هناك بعض القضايا التي لا يتم فيها منح المسجون العفو الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز, حيث نوه الملك سلمان بن عبد العزيز علي وزارة الداخلية بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم محددة لا يتم منحهم العفو الملكي وان يقضوا كامل عقوبتهم داخل السجون السعودية, ومن المعروف بأن هذه القضايا لا يتم منح صاحبها العفو الملكي أغلبها من الجرائم التي تتعلق بالدين الإسلامي وذلك لما من طبيعة المملكة العربية السعودية الإسلامية وأنها بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
القضايا التي لا شملها قانون العفو الملكي في المملكة العربية السعودية
ببيان القضايا التي يشملها العفو الملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز فإننا نوضح لكم القضايا التي لا يشملها العفو الملكي.
- الجرائم التي يكون صاحبها مسجون بسبب المساس بالذات الإلهية أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة أو الأنبياء والمرسلين.
- من سجن بسبب إهانة القرآن الكريم والتجاوز في حقه أو حق الأحاديث النبوية الشريفة.
- من سجن بسبب تأمره علي المملكة العربية السعودية وتهديده أمن وسلامة المملكة.
- من كان مسجون بسبب الجرائم التي تتعلق بالقتل العمد أو الاغتصاب.
- من كان متهم في قضايا تتعلق بتزوير العملة السعودية.
- التلاعب في الأوراق والمستندات الرسمية.
- من كان مسجون بسبب إهانته لأحد رجال الشرطة أو الأطباء أو المدرسين.
- من كان مسجون بسبب قضايا تتعلق بالسحر والشعوذة.
- قضايا الابتزاز.
- المسجون بسبب التحرش وتهريب الفتيات خارج المملكة العربية السعودية.
- ولا يتم العفو عن الأشخاص المسجون بسبب الشذوذ والدعارة.
- من اتهم في قضايا خاصة بتعذيب أطفال.
- من سجن بسبب تنمره علي أصحاب الهمم.
- لا يتم العفو علي الأشخاص المسجون بسبب قضايا المرور.
- لا يحصل المسجون علي العفو إذا كان مسجون بسبب جرائم تتعلق بالاختطاف.
- من قام بالتستر علي الأشخاص المطلوبين للعدالة وقام بإخفائهم.
- إذا قام الشخص بشرب الخمر وساق سيارته وهو علي هذه الحالة.
- من كان يملك أسلحة نارية وذخائر حيه دون وجود ترخيص معه, أو من قام بإطلاق النار.
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