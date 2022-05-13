طريقة استخراج شهادة إتمام بناء في السعودية 2022 ، طريقة الحصول على شهادة إتمام البناء لعام 2022 في المملكة العربية السعودية ، والتي تعتبر شهادة رسمية من جهة حكومية بأن أعمال البناء قد اكتملت بالكامل وأنها جاهزة للاستخدام حسب الغرض الذي بنيت من أجله. في المقال التالي ، سيتناول موقع ثقفني موضوع كيفية الحصول على شهادة إتمام بناء 2022 في المملكة العربية السعودية ، مروراً باستعراض أهم الأوراق المطلوبة للحصول على شهادة إتمام البناء في المملكة ، وإبراز التقدم المحرز في رخصة في مركز البلدية.

ما هي شهادة إتمام بناء في السعودية

شهادة إتمام البناء في المملكة العربية السعودية هي الوثيقة الرسمية الصادرة عن البلديات والبلديات للمناطق الفرعية في مدن المملكة العربية السعودية لإخطارها باستكمال الأعمال الإنشائية للمنشأة وأنها جاهزة للاستخدام. بغض النظر عن الغرض من بنائه. معتمدة في المملكة العربية السعودية بكافة التفاصيل والتفاصيل ، ويمكن أيضًا اعتماد هذه الوثيقة في إتمام المعاملات الرسمية في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة بالمملكة العربية السعودية. المعتمدة في المملكة.

طريقة استخراج شهادة إتمام بناء في السعودية

قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية بتمكين المواطنين السعوديين من الحصول على شهادة إتمام البناء إلكترونيًا من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة ، وذلك باتباع الخطوات التالية للحصول على شهادة إتمام البناء لعام 2022 في المملكة العربية السعودية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الوصول الوطنية الموحدة .

انقر فوق علامة التبويب “تصاريح البناء”.

اختر خدمة “إصدار شهادة أنجاز مبنى”.

تحديد الأمانة العامة والبلدية التي يقع المبنى في حدودها الإدارية.

أدخل رقم وتاريخ رخصة البناء.

اختر المكتب الهندسي المطلوب.

إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي الذي تم اختياره.

استكمال البيانات والمستندات المطلوبة من المكتب الهندسي ، ثم إرسال الطلب إلى البلدية.

مراجعة وتدقيق بيانات الطلب وجميع المستندات المرفقة واعتماد البلدية.

قبول الطلب واعتماده من البلدية المعنية وإصدار فاتورة سداد.

اطبع الرخصة بشكل إلكتروني واحتفظ بها للاستخدام عند الحاجة.

رسوم استخراج شهادة إتمام بناء

رسوم الحصول على شهادة إتمام بناء 2022 في المملكة العربية السعودية 200 ريال ، بالإضافة إلى رسوم التفتيش على المباني والتي تعادل 20 ريالاً سعودياً ، تُدفع لمركز البلدية الذي يقع فيه المبنى ضمن حدوده الإدارية. . أما عن رسوم خدمة الحصول على شهادة إتمام بناء 2022 في المملكة العربية السعودية من خلال بوابة الدخول فيمكن القول أن هذه الخدمة هي خدمة مجانية بحسب المعلومات الواردة في موقع بوابة الوصول الوطني الموحد والتي تشمل ما يلي :