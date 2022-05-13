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عمر شويل - جدة يسأل الكثيرين عن كم راتب حرس الحدود 1443 – 2022 بعد أن قام الراغبين في تقديم حرس الحدود 1443 للرجال. وبدء استيفاء الشروط للالتحاق بالوظائف التي أعلنت عنها الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية.

حيث بدء تسجيل وظائف حرس الحدود 1443 للرجال ، تحت المسمى الوظيفي( رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي ) . ورابط التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية للوظائف .

هذا وكان الاهتمام الأكثر من قبل المتقدمين على تلك الوظائف وسؤالهم عن. كم راتب حرس الحدود 1443 وما هو المسمى الوظيفي وأهم شروط التقديم الجديدة 2022 .

كم راتب حرس الحدود 1443

يتم تحديد رواتب حرس الحدود 1443 وفقًا للعديد من العوامل أو الضوابط ، بما في ذلك طبيعة وتضاريس الموقع الذي سيتم قبول العمل فيه من قبل لجنة القبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية.

حيث يتحكم هذا في مقدار الراتب المقدم للموظف ويتحكم أيضًا في نسبة التعيينات. حيث يتلقى بنسبة 25٪ لعمال نجران وجيزان ، وهذه النسبة هي دعم الأرض أو التضاريس حسب طبيعة المكان.

وكذلك الإعانات والمكافآت الأخرى مثل التخصص أو دعم المناطق النائية ،. كما أنه يمنح 35٪ بدل إرهاب ، وتضاف هذه العلاوات إلى راتب حرس الحدود 1443 الأساسي للجندي وقد يصل إلى 11 ألف ريال سعودي على حسب الدرجة التي تم التعيين عليها.

ما هو سلم رواتب حرس الحدود 1443

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن جدول رواتب موظفيها كل حسب درجته ، وذلك في ظل فتح باب التسجيل وظائف حرس الحدود 1443. ، والذي صدر عن الإدارة العامة للقبول المركزي بالسعودية .

والرتب. المتوفر حاليا في الوظائف العسكرية “جندي – عريف – رقيب – رقيب” للعمل”. في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية ، وفي الفقرات التالية نشرح سلم رواتب حرس الحدود 1443. بحسب ما أشارت إليه المديرية العامة لحرس الحدود.

راتب جندي في حرس الحدود بالدرجة الأولى يتقاضى راتباً 3320 ريالاً سعودياً.

راتب جندي من الدرجة الثانية يتقاضى راتباً 3350 ريالاً سعودياً.

جندي من حرس الحدود في الدرجة الثالث يتقاضى 3480 ريالا سعوديا.

أما راتب جندي في الدرجة الرابع فيحصل على 3610 ريال سعودي.

راتب الجندي في الدرجة الخامس 3740 ريال سعودي.

الدرجة السادس لجندي حرس الحدود راتبه الشهري 3870 ريال سعودي.

جندي من الدرجة السابع يعمل في حرس الحدود يتسلم 4000 ريال سعودي.

جندي من حرس الحدود السعودي بالمرتبة الثامنة راتبه 4130 ريالاً سعودياً.

أما راتب جندي من حرس الحدود في الدرجة التاسع فيتقاضى 4260 ريالا.

الدرجة العاشرة لجندي حرس الحدود يتلقى 4390 ريالا سعوديا.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للرجال

أعلنت الإدارة المركزية للقبول والتسجيل بوظائف وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية. عن وجود وظائف عسكرية شاغرة للرجال في قطاع المديرية العامة لحرس الحدود من الحاصلين على الشهادة الثانوية.

وأوضح أن بوابة القبول المركزية ستفتح لاستقبال الطلبات من الراغبين في التقدم لشغل وظائف حرس الحدود 1443 طيلة الأسبوع . حيث بدأ استقبال تقديم وظائف حرس الحدود 1443 للرجال اعتباراً من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت. في 13 / 10/ 1443ه علي تقديم وظائف حرس الحدود 1443 السعودية.

هذا وتستقبل منصة أبشر للتوظيف طلبات التقديم للالتحاق بالمديرية العامة لحرس الحدود لمدة خمسة أيام متتالية ، لتنتهي من استلام طلبات التقديم في تمام الساعة 10:00 صباحًا يوم الخميس 18 – 10 – 1443 هـ الموافق . وبعد ذلك سيتم إغلاق طلبات التقديم اعتبارًا من توافر الشروط اللازمة للتسجيل ، يمكن الحصول على رابط التقديم والتسجيل الرسمي المعلن عنه لبدأ التقديم.