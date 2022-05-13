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عمر شويل - جدة المشمولين بالمساعدات المقطوعة الذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقبول طلب الحصول على المساعدة التي تقدر بمبالغ مالية من 10 آلاف ريال وحتى 30 ألف ريال، حسب مقتضيات الصرف التي تقوم الوزارة بتحديدها نظرا للظروف الاقتصادية أو ارتفاع نفقات المعيشة أو أعداد المستفيدين الجديدة، ويتم التسجيل عبر منصة الدعم والحماية وتحديث البيانات المطلوبة عليها لضمان وصول الدعم للفئات المستهدفة للدعم، والذي يصرف بالمرات التي تقررها الوزارة، مرة أو أكثر في العام الواحد.

المشمولين بالمساعدات المقطوعة sso.hrsd.gov.sa استعلم الان (حالة طلب – تحديث بيانات)

تقوم وزارة الموارد البشرية بالتصريح حول أخبار المساعدة المقطوعة، والتي كان أخر أخبارها أن تم انتقال معلومات رابط التسجيل وقاعدة البيانات في الضمان القديم إلى منصة الدعم والحماية الجديدة، وذلك ابتداء من نوفمبر 2021 ويكون الانتقال النهائي للبيانات على منصة الدعم والحماية للتسجيل وتحديث البيانات في مايو 2022، على أن يستمر استقبال طلبات الضمان حتى أكتوبر 2022، ويكون انتقال البيانات إلى المنصة الجديدة لضمان وصول الدعم للمستحقين ودقة البيانات لاستحقاق الضمان المطور الجديد.

هل تصرف المقطوعة في شوال 1443

تتداول الأخبار حول المساعدات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية، إلا أن المساعدات في الوقت الحالي اقتصرت على رواتب الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل، وتم صرف مقطوعة في شهر رمضان، المكرمة الملكية، في خلال السنوات الماضية بينما لم تنتشر بعد أخبار عن موعد محدد لصرف المساعدات المقطوعة 1443، وأعلنت الوزارة عندما توجه إليها أحد المواطنين بالسؤال حول إلغاء المقطوعة وردت قائلة أنها لم تقم بإلغاء المقطوعة وإنما يتم تحديد موعد مناسب وفق العديد من المقتضيات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

بيانات تسجيل مقطوعة الضمان الاجتماعي

-يجب تسجيل عدد من البيانات الأساسية والتي يكون: الاسم الرباعي لمقدم الطلب – رقم هويته الوطنية – تاريخ الميلاد – العنوان الوطني – معلومات التواصل – رقم الحساب البنكي (الإيبان) – اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العائل أو فقدانه للأهلية.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب المساعدة المقطوعة وتسجيل منصة الدعم والحماية