كم راتب رقيب في حرس الحدود السعودي 2022 1444 وما هي مهام الرقيب

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عمر شويل - جدة كم راتب رقيب في حرس الحدود السعودي 2022، بالتزامن مع إعلان المديرية العامة لحرس الحدود فتح باب التسجيل في وظائف حرس الحدود للرجال، بدأ التساؤل والاستفسار لمعرفة راتب رقيب بحرس الحدود كم يكون، فمن المشار أليه أن الرواتب بالمديرية العامة لحرس الحدود تختلف اختلاف تام مع البدلات والعلاوة، والامتيازات التي يحصل عليها الفرد، ولن يقتصر حديثنا عن راتب الرقيب فقط؛ ولكن سوف نوضح المهام التي يقوم بها الرقيب، فتابعونا عبر موقع ثقفني.

كم راتب رقيب في حرس الحدود السعودي 2022

تعد تولي المهام في المديرية العامة لحرس الحدود من أهم الوظائف التي يتم من خلالها حماية البلاد من أي اعتداء أو تهريب، فقد تم تغير اسم المديرية العامة لحرس الحدود بعد أن كانت؛ المديرية العامة لسلاح الحدود، أما عن راتب الرقيب بحرس الحدود يختلف مع اختلاف الرتبة حيث يحصل الرقيب بين 5260 ريالًا سعودي وحتى 8760 ريال سعودي.

جدول راتب رقيب في حرس الحدود 1444

توجد درجات بالرتب بحرس الحدود حيث تصل إلي 15 درجة لرتب كل فريق، ويبين الجدول التالي راتب رقيب في حرس الحدود حسب الدرجة التي يحصل عليها:

راتب رقيب بحرس الحدود حسب الدرجة الدرجة الراتب الشهري رقيب بالدرجة الأولي 5,260 ريال سعودي رقيب بالدرجة الثانية 5,510 ريال سعودي رقيب بالدرجة الثالثة 5,760 ريال سعودي الدرجة الرابعة 6,010 ريال سعودي الدرجة الخامسة 6,260 ريال سعودي الدرجة السادسة 6,510 ريال سعودي الدرجة السابعة 6,760 ريال سعودي الدرجة الثامنة 7,010 ريال سعودي الدرجة التاسعة 7,260 ريال سعودي الدرجة العاشرة 7,510 ريال سعودي الدرجة الحادية عشر 7,760 ريال سعودي الدرجة الثانية عشر 8,010 ريال سعودي الدرجة الثالثة عشر 8,260 ريال سعودي الدرجة الرابعة عشر 8,510 ريال سعودي الدرجة الخامسة عشر 8,760 ريال سعودي

مهام رقيب في حرس الحدود السعودي

عليكم أن تعلم عزيزي المواطن أن حرس الحدود يسعى لتقديم خدمة الحماية الكاملة للبلاد، وذلك ضمن تنفيذ المعلومات الهامة والبيانات التي تضعها المديرية العامة لحرس الحدود والتي لا تنتهي، ولعل ابرز المهام التي يتولها الرقيب التالي:

الحد من عمليات التهريب والتسلل عبر الحدود.

ضبط أمن مرافئ المملكة وحماية جميع الموانئ البحرية.

تنبيه في حالة تحرك غير عادي بالقرب من الحدود.

منع أي نشاط غير مصرح به بالقرب من الحدود.

إلقاء القبض على المخالفين للقانون والإشراف على المخالفين لمنعهم من دخول المناطق الحدودية البرية والتجوال فيها.

حماية الشواطئ والمياه الداخلية ومحميات الجزر الخاضعة لسلطة المملكة.

فحص مركبات النقل البري والبحري في حال الاشتباه في تواجدها في مناطق حدودية برية وبحرية.

الدفاع عن المنشآت البحرية والواجهات البحرية للمنشآت الحيوية على ساحل المملكة.

أما عن الزيادة أو ما يسمي بالعلاوة السنوية فتختلف حسب الرتبة حيث يحصل الرقيب على علاوة قدرها 250 ريال سعودي، ووكيل رقيب يحصل علي علاوة اجر قدرها 210 ريالًا سعوديًا، أما رقيب أول بحرس الحدود يحصل علي علاوة 300 ريال سعودي، ورئيس الرقباء يحصل علي 360 ريال سعودي.

راتب وكيل رقيب في حرس الحدود

يتراوح اجر وكيل رقيب من 4,455 ريال سعودي وحتي 7,395 ريال سعودي وذلك حسب الدرجة، التي سنوضحها عبر الجدول التالي:

ما هي شروط تقديم حرس الحدود رجال 1443

نوضح عبر الفقرة هذه شروط تقديم حرس الحدود رجال وذلك توافقاً مع الوظائف المطروحة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود:

أن يكون سعودياً الأصل وحسن السيرة والسلوك. ضرورة عدم الزواج من أجنبية. أن يكون خالياً من الأمراض المزمنة التي تعيق أدائه. ألا يكون منتسبًا إلى أي وظيفة عسكرية وتم فصله من الخدمة. أن يكون لائقًا بدنيًا وأن يجتاز جميع اختبارات القبول المبدئية. يجب أن يكون لديه مؤهل يتناسب مع الوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها.

تحدثنا عبر السطور السابقة كم راتب رقيب في حرس الحدود السعودي 2022 كما وضحنا مهام الرقيب الهامة التي لا تنتهي في مواجهة صد الأعداء وحماية المملكة العربية السعودية.