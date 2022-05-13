أستلم نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك بموافقة فورية وشروط سهلة

أستلم نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك بموافقة فورية ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء بالمملكة الراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية وبشروط ميسرة وسهلة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة.

أستلم نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب تمويلك بموافقة فورية

تمويل شخصي فورى ونقدي بدون كفيل ولا ضامن وبدون تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي توفرها شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، والتي يمكن للعميل الاستفادة منها من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما توفر شركة كوارا للتمويل العديد من خيارات السداد والتي يمكن الاستفادة منها في تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي دفعات ميسرة ومجدولة.

مزايا التمويل الشخصي من شركة كوارا للتمويل

قامت شركة كوارا للتمويل بتصميم التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة ، بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

يمكن أن يصل مبلغ تمويل شركة كوارا حتي 250 ألف ريال سعودي لجميع العملاء.

المواطن السعودي والمواطن الوافد أيضاً إلي أراضي المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة كوارا للتمويل في المملكة العربية السعودية.

يمكن للعميل الاستفادة من هذا المنتج من خلال إجراءات سريعة وفورية.

موافقة فورية من الشركة علي طلب التمويل الشخصي النقدى المتاح لدي شركة كوارا للتمويل.

توفر الشركة العديد من خيارات السداد ، والتي يمكن من خلالها العميل تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة.

مدة سداد مبلغ تمويل شركة كوارا للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.

وفرت شركة كوارا للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت .

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل شركة كوارا بدون كفيل ولا تحويل الراتب