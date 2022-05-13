نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة أرامكو السعودية في الفترة الأخيرة أوضحت علي تسلط الضوء على جميع الأرقام الهامة الخاصة بالتصميم الجديد لفاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة، وبناءا على ذلك يتم معايير الشفافية والمصداقية التي تنتهجها في مراحل فواتير الكهرباء، وأضاف إلى ذلك أن يمكن على جميع المواطنين السعوديين المستفيدين المشاركين لكي يتم التعرف على كافة بيانات الفنية والمالية بموثوقية عالية وعدم الشك، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض من خلال موقع ثقفني الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية الجديدة، حيث أن تقوم قيمة فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمنزل تصل إلى 800 ريال سعودي مخصص، وهذا دون أي مبرر مقنع لهذا الارتفاع على الإطلاق، وبناءا على ذلك تسبب في ذهاب جزء كبير من دخله الشهري للسداد.

رسم بياني للتصميم الجديد للفاتورة:

هذا التصميم يقوم بتوضيح كمية الاستهلاك لجميع المواطنين “شرائح الاستهلاك”. الحالة التاريخية الخاصة بفاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمشتركين وهذا خلال الـ 13 شهراً.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

يجب تسجيل الدخول إلى حساب المواطن الخاص بوزارة الكهرباء. يجب بعد ذلك الضغط على قسم الخدمات. يجب الاستعلام عن الفواتير مباشرة. يجب اختيار المحافظة. يجب على المشترك إدخال إدخال الاسم ورقم العداد. ثم النقر على كلمة “الاستعلام”.

وقد تجد الإشارة إلى أن تشكيل فاتورة الكهرباء المستهلكة لدى عدد من المستهلكين، وهذا يعد أمر ضروري بعد ارتفاع قيمتها مع كل موعد إصدار رغم حرصهم على تقنين وخفض الاستهلاك الشهرى صحيحة، حيث أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء المستهلكة إلى مبالغ خيالية غير مقبولة، ولذلك تم الإعلان على أن فاتورة منزله في ارتفاع مستمر لتطوير خدماتها، وهذا بناءا على كل الحرص على تقنية في تخفيض الاستهلاك الرشيد.

وأضاف إلى ذلك أن شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية تغمر جميع المشتركين بكافة الرسائل التسويقية، وجميع الإشعارات بحوالي 6 مرات في الشهر الواحد، حيث أن يكون الأزل قبل 6 أيام على التوالي من صدور تاريخ الفاتورة، أما الثانية أثناء صدورها، أما بالنسبة للثالثة استعجال السداد، ولذلك تم التأكد على أن الرابعة سوف يتم تأكيد الاستعجال، وأضاف إلى ذلك أن الخامسة تهديد بالفصل، أما لآخر مرحله وهي السادسة قرار الفصل نهائياً.

ومن المؤكد أن قراءة فاتورة الكهرباء المستهلكة أقل من قيمة العداد، حيث أن في هذه الحالة كمية الاستهلاك الشهرى صحيحة، أما بالنسبة إذا كانت فاتورة الكهرباء أكبر من قراءة العداد يكون أمر خاطئ، وأضاف إلى ذلك أن يجب على المستفيد المشترك مراجعة شركة الكهرباء وهذا عن طريق قنوات الاتصال العديدة المختلفة، وهذا بناءا على توفير ذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث أن تكون شركة الكهرباء السعودية بالتواصل عن طريق الرقم الموحد 920001100 .