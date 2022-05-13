متى يوم عرفة بالهجري 1443 في السعودية ، يعد يوم التاسع من شهر ذي الحجة من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها الملايين من المواطنين في العالم الإسلامي أجمع وتكون من المنتظرين لهذا اليوم المملكة العربية السعودية لما فيها من مقدسات دينيه وأرض شريفة مقدسة و التي تعمل على التجهيزات اللازمة لاستقبال الحجاج في هذا اليوم للوقوف على جبل والقيام بكل شعائر الحج خلال اليوم، واليوم من خلال هذا المقال على موقع ثقفني سوف نتعرف أكثر على يوم عرفة بالإضافة إلى تاريخ عرفة في العام الجاري حيث يبحث جميع المواطنين المسلمين الآن في السعودية وجميع أنحاء العالم على الموعد المحدد ليوم عرفة لذلك سوف نقوم بعرضة في السطور التالية ونقله بالتفصيل.

متى يوم عرفة بالهجري

يتم الإعلان رسميا عن الموعد المحدد لوقفة عرفات بالسعودية من خلال هيئة البحوث الفلكية في احتفالية كبرى تقام لذلك اليوم الذي يتم الإعلان فيه عن رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1443 ،حيث يحرص الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم القادرون على أداء فريضة الحج والذي يتمناها كل مسلم ويرددون الأدعية وتعمل المملكة على راحة جميع الحجيج فقد قامت بوضع بعض الشروط للذين يريدون أداء فريضة الحج و التي تتمثل في الآتي

أن يكون المتقدم بطلب الحج حاصل على جميع التطعيمات التي فرضتها منظمة الصحة العالمية والسعودية.

يكون عمر المتقدم بالطلب في حالة إذا كان رجل أو امرأة يتراوح ما بين ثمانية عشر 18 إلى ستون 60 عاما كاملا.

أن يقوم الشخص بحجز فندق مدة ثلاثة أيام متواصلة في فندق و ذلك قبل أن يتوجه إلى أداء مناسك الحج.

أما بالنسبة إلى الموعد الذي تم رؤيته وتحديده هذا العام فسوف يتوافق مع تاريخ 9 من شهر يوليو لعام 2022م ، ويتوافق في التاريخ الهجري يوم 10 من شهر ذو الحجة لعام 1443 ، والجدير بالذكر أن كافة المسلمين يحرصون على استغلال هذا اليوم في العبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالكثير من الطرق التي يكون أهمها الصيام، حيث أن الصيام في هذا اليوم يعبر سُنة نبوية أجرها عظيم عند الله عز وجل، بالإضافة إلى الكثير من العبادات الأخرى مثل الصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

وبذلك نكون قمنا بعرض مفصل تاريخ يوم عرفة للعام الجاري 1443 هجرية لكي يتعرف عليه ويستعد له جميع المسلمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.