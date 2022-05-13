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عمر شويل - جدة طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي ورقم الديوان الملكي ٬ كيفية التواصل مع الديوان الملكي السعودي 1443 ، وهو الوسيلة الرئيسية للتواصل بين خادم الحرمين الشريفين والمواطنين على أرض المملكة العربية السعودية ، حيث يسعى الكثير من المواطنين للبحث عن وسيلة للتواصل مع الديوان الملكي السعودي الذي يقدم الكثير من المساعدات المادية للمواطنين الذين تعجز أوضاعهم المالية عن سداد الديون ومواكبة ارتفاع الأسعار. في هذا المقال سيقدم ثقفني شرحاً مفصلاً عن طرق التواصل مع الديوان الملكي السعودي.

الديوان الملكي السعودي

الديوان الملكي السعودي هو حلقة الوصل الرئيسية بين خادم الحرمين الشريفين والحكومة ومؤسساتها الخاصة. وهو المكتب التنفيذي الرئيسي للملك ، ويتابع الملك من خلاله شؤون حكومة المملكة ، مثل المراسيم الملكية والموافقة على اللوائح. كما يستقبل الديوان الملكي كبار الضيوف في المملكة والمواطنين السعوديين الذين لديهم طلبات شكاوى لتقديم المساعدة وإيجاد الحلول بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية. ويرأس الديوان الملكي السيد فهد بن محمد بن صالح العيسى. الديوان الملكي لديه العديد من المكاتب الفرعية المنتشرة في جميع أنحاء أراضي المملكة العربية السعودية. في هذه المكاتب يوجد مستشارو الملك من جميع التخصصات ، مثل السياسة الداخلية ، والشؤون الدينية والأمن القومي ، والعلاقات الخارجية والدولية ، والأوسمة الملكية ، وكذلك مكتب الملك الخاص.

طريقة التواصل مع الديوان الملكي السعودي

التواصل مع الديوان الملكي السعودي وإرسال البرقيات أو طلب خدمة من الديوان الملكي السعودي أمر مهم بالنسبة للمواطنين السعوديين. لذلك حرص الديوان الملكي على توفير كافة الوسائل الممكنة لتسهيل التواصل مع الديوان الملكي. يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية تقديم الطلبات والشكاوى من خلال وسائل الاتصال التالية:

بوابة التواصل الخاصة بالديوان الملكي

يمكن لمواطني المملكة العربية السعودية في الداخل والخارج التواصل مع الديوان الملكي عبر البوابة المعلنة ” وفق الآلية التالية:

يتم استلام الطلب أو الخطاب عبر EMS ، بشرط أن يتم تقديم طلب واحد يوميًا من قبل مرسل البرقيات إلى الديوان الملكي السعودي.

يتم الرد على طلبات المساعدة المادية في غضون أربعة أشهر من وقت إرسال الطلب عبر EMS واستلامه من قبل الديوان الملكي السعودي للمساعدة. تشمل هذه المساعدة المادية:

المنح الدراسية.

المنح المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة.

منح الأراضي.

منح خاصة لشهداء الوطن وجنوده.

يتم الرد على طلبات منح الأرض عبر البريد السريع خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

يمكنك متابعة الطلب أو الخدمة عن طريق الاتصال بالديوان الملكي.

كيفية التواصل مع الديوان الملكي عبر الهاتف

يمكن الاتصال برقم الديوان الملكي السعودي للمساعدة من خلال عدد من الأرقام المعلنة على النحو التالي:

يمكنك الاتصال بالديوان الملكي من داخل المملكة على رقم الديوان الملكي الجديد التالي 8004000000.

يمكنك الاتصال بالديوان الملكي من خارج المملكة على الرقم التالي 920030003.

في حال واجهتك صعوبة في التواصل مع الديوان عبر الهاتف يمكنك التواصل مع فريق الدعم والمساعدة من خلال الرقم الموحد التالي 920022220.