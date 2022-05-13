نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم وخطوات الإستعلام عنها ومميزات خدمة الفاتورة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن صحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م، ويمكن معرفة الاستعلام عن الفاتورة بالاسم فقط، وبالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن كيفية سداد قيمة الفواتير المستحقة للشركة بصورة إلكترونية، وقد تجد الإشارة إلى أن عداد فاتورة الكهرباء المستهلكة الشهرية للمواطنين السعوديين، عن طريق دورة قراءة الفاتورة الجديدة، بناءا على القيمة المطلوبة هذه لكس يتم السداد، وأضاف أن ذلك أن شركة الكهرباء السعودية تقوم بإيضاح تركيز كمية الاستهلاك، وبناءا على ذلك سوف يتم مقارنة بالقراءة، داخل الفاتورة بالقراءة التي وصل إليها العداد.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم :

في الفترة الأخيرة تحولت المملكة العربية السعودية تحولًا رقميًا هائلًا للغاية، ولذلك بدأت شركة الكهرباء السعودية عن خدماتها الإلكترونية في الفواتير الشهرية، وهذا تحولًا كبيراََ في المملكة العربية السعودية ويعد من ضمن خطة تحول للتحويل الرقمي، وبناءً على ذلك تم توفير إنفاق 10 مليون ريال سعودي على الفواتير الورقية.

ولذلك تؤكد المملكة العربية السعودية عن خدمة فواتيري أن هذه الخدمة تم توفيرها من قبل الشركة السعودية للكهرباء لتسهيل وتوفير وسيلة آمنة وسهلة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ويوجد طرق عديدة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة، ولذلك يجب المواطنين السعوديين اختيار الطريقة الإلكترونية بدلاً من الذهاب إلى الجهات الحكومية.

بالإضافة إلى ذلك سوف نعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، وطرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر أكتوبر الجاري 2020م من خلال الإنترنت، وسوف نعرض لكم الطرق المتاحة لجميع المواطنين السعوديين لسداد فاتورة الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

وفى الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات الهامة خاصة عن صحة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم فقط لشهر أكتوبر الجاري 2020م، ولذلك أصبح المواطنين السعوديين الاطلاع على فاتورته بشكل إلكتروني، وهذا عبر خدمة الفاتورة الإلكترونية لتسهيل وتوفير وسيلة آمنة وسهلة للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً :

يجب المواطن السعودي التوجه إلى الرابط الخاص ” خدمة الفاتورة الإلكترونية”. يجب كتابة رقم الحساب الخاص بالمواطن، وإضافة البريد الإلكتروني أيضا، وكذلك اللغة ثم يقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تسجيل، لكي يتمكن المواطن السعودي في التسجيل في هذه الخدمة.

مميزات خدمة الفاتورة الإلكترونية :

تستقبل رسائل بريد إلكتروني دورية، وتحمل موعد إصدار الفواتير الشهرية المستهلكة. إخطار المواطن السعودي في حالة سداد الفواتير المستحقة. إخطار المواطن السعودي بشأن موعد انقطاع خدمة الكهرباء في حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة.

ومن الجدير بالذكر أن تم إنشاء مصنع ثلج في مكة المكرمة، في الأربعينات هجرياً، في محلة السليمانية، حيث أن قد زود المحلات المجاورة له بالكهرباء، حيث أن تم إنشاء مطحنة آلية، في محلة التيسير بجرول كانت في شارع أحمد كوبر، حيث أن هذه المولدات كانت موجودة في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة أيضاََ، حيث أن هذه في بداية ظهور الكهرباء بالمملكة العربية السعودية.

ومن المؤكد أن يجب توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ولأن هذا يعد إعتماداََ على الموارد المتوافرة، لكي يتم توفير البنية التحتية، لكي يتم صناعة التجهيزات اللازمة، حيث أن هذه الفكرة كانت جديدة علي جميع رجال الأعمال، لذلك تم التنفيذ في هذا بحماسة وتطور للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية، حيث أن كان هذه الامتياز في بعض مناطق المملكة العربية السعودية، وكام ابتداءً من مدينة جدة، ولذلك تم جميع الإجراءات ولذلك كان لها الحق في حق الامتياز إنارتها بالكهرباء.