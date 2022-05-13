المديرية العامة لحرس الحدود تعلن عن فتح باب القبول في الوظائف العسكرية

أعلنت اليوم المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة العربية السعودية. عن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية. حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية . عن فتح باب القبول والتوظيف في المديرية العامة لحرس الحدود للوظائف العسكرية للرجال فقط. وذلك على رتب عسكرية رقيب، وكيل رقيب، عريف وجندي. وذلك للتعيين بالوظائف المذكورة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية بمدنها. وفقا لبعض الشروط اللازم توافرها في المتقدمين للوظائف العسكرية المذكورة.

شروط وظائف حرس الحدود للرجال

يجب على المتقدمين لوظائف حرس الحدود من الرجال ، أن تتوافر بهم بعض الشروط الخاصة للقبول بالوظائف العسكرية وهي كالتالي.

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة ولكن خارج المملكة.

أن تتوافر بالمتقدم حسن السير والسلوك والسمعة وأن لا يكون قد تمت إدانته من قبل في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة

ألا يكون قد سبق للمتقدم التعيين في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو يكون موظف في أي جهة حكومية

ألا يكون المتقدم قد تم إنهاء خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب

أن لا يكون متزوج من غير سعودية

تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة العسكرية

يجب اجتياز كافة الاختبارات وخاصة أختبار القبول

توفر المؤهلات العلمية الخاصة بكل وظيفة في مديرية حرس الحدود للمتقدم بحسب متطلبات الوظيفة المتقدم لها

التقديم في وظائف حرس الحدود للرجال

تتوافر وظائف حرس الحدود في كل من مكة المكرمة، المدينة المنورة، جازان، عسير وتبوك. أيضا تتوافر وظائف حرس الحدود في الشرقية، نجران، الجوفة، الحدود الشمالية والرياض. ويتم التقديم بشكل إلكتروني عبر أبشر للتوظيف ، حيث يتم تسجيل كافة البيانات بدقة كبيرة. ويجب التأكيد على أن من لا تتطابق بياناته أثناء التسجيل مع المقدمة سيستبعد على الفور. ويبدأ التقديم على وظائف رقيب، وكيل رقيب، عريف وجندي. يوم السبت 13/10/1443 هـ الموافق الرابع عشر من مايو 2022 . على أن ينتهي التسجيل الإلكتروني والتقديم للوظيفة يوم الخميس 18/10/1443 الموافق التاسع عشر من مايو 2022.