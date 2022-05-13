نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية وخصومات قوية ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة إكسترا العالمية الرائدة في مجال البيع بالجملة والبيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والإلكترونية الحديثة التي توفر أقصي سبل الراحة والأمان لربة المنزل عند إستخدامها بأسعار وعروض وتخفيضات يومية، كما يمكنك الإطلاع على منتجات إكسترا من خلال تحميل تطبيق إكسترا للجوالات والذي تتوفر عليه العديد من المميزات والخدمات التي تقدمها إكسترا لعملائها. عروض شركة إكسترا على المكانس الكهربائية متوفر تيفال مكنسة عمودية قابلة للشحن سعة الغبار 0.65 لتر متوفرة باللون الأسود في رمادي. متاح بيسل جهاز تنظيف الأرضيات الصلبة والخشنة. متواجد دايسون مكنسة لاسلكية بسعة واحد لتر وبقوة 545 وات متوفرة باللون الأزرق. متوفر مكنسة هوفر لغسيل السجاد بقوة 1200 وات بتقنية سبين سكراب للتنظيف العميق. تخفيض على كاندي سبرنت إيفو مكنسة بدون كيس بقوة 2000 وات متوفرة باللون الأزرق. خصم كبير على مكنسة دايسون مكنسة كهربائية عمودية بقوة 18 فولت بسعة 0.5 لتر متوفرة باللون البنفسجي في نيكل. عروض شركة إكسترا على الغسالات متوفر كاندي تعبئة أمامية سعة غسيل 14 كيلو إنفيرتر واي فاي باللون الفحمي. تخفيض كبير على غسالة كاندي تعبئة أمامية سعة غسيل 10 كيلو إنفيرتر مزودة بواي فاي وبلوتوث متوفرة باللون الأبيض. متاح كاندي مجفف ملابس بسعة 8 كيلو مزود بواي فاي وبلوتوث متوفر باللون الأبيض. تخفيض كبير على إل جي نشافة بسعة 7 كيلو نظام المكثف 9 برامج متوفرة باللون الفضي. متوفر غسالة دايو تعبئة أمامية سعة غسيل 13 كيلو تجفيف بسعة 7 كيلو متوفرة باللون الفضي الغامق. عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية متوفر تلفزيون هومز بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مداخل إتش دي إم أي ومزود بمدخلين يو إس بي. متواجد تلفزيون هومز بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مداخل إتش دي إم أي ومزود بمدخلين يو إس بي. متواجد تي سي إل تلفزيون بحجم 50 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم ومخرج واحد يو إس بي. تخفيض كبير على سوني تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد مزود بأربع مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرجين يو إس بي إل إيه دي.

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