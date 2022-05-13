تمويل الراجحي| حساب قيمة تمويل الراجحي وكيفية التقديم بالخطوات

تمويل الراجحي من أهم التمويلات التي يقدمها مصرف الراجحي وتزداد عمليات البحث حوله في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلن بنك الراجحي من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن التمويل الشخصي حيث تصل قيمة التمويل إلى مليون ريال سعودي، ويتميز تمويل الراجحي بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها ومن ضمنها إمكانية السداد على فترات طويلة تصل إلى حوالي 60 شهر، وأكد بنك الراجحي على ضرورة توافر شروط الاستحقاق لكي يتمكن الفرد من الاستفادة من التمويل، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية الحصول على تمويل الراجحي بالخطوات ورابط التقديم.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي بالخطوات:

الدخول على الرابط الرسمي مصرف الراجحي. أن يقوم الشخص المتقدم باختيار أيقونة تسجيل الدخول كتابة كافة البيانات بشكل صحيح التأكد من كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الموافقة على الشروط والأحكام المضبوطة وتخص التمويل يقوم الشخص بتحديد مبلغ التمويل الذي يرغب المتقدم في الحصول عليه. الضغط على أيقونة تقديم طلب التمويل الشخصي التأكد من رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة بعد أن تقوم الإدارة بالتأكد من مراجعة البيانات في أقرب وقت يتم إرسال التمويل المالي إلى الحساب الشخصي.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل:

يشترط أن تكون سعودي الجنسية ذو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول

في حالة أن المتقدم شخص مقيم يجب أن يقدم بطاقة الإقامة سارية المفعول

نموذج طلب التمويل الشخصي

ضرورة أن يقدم العميل ما يفيد على جهة العمل ويذكر به قيمة الراتب الشخصي

حساب قيمة تمويل الراجحي:

يتيح بنك الراجحي حاسبة التمويل الشخصي لمعرفة قيمة التمويل وذلك من خلال اتباع خطوات حساب القيمة وهذه الخطوات هي: