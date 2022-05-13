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عمر شويل - جدة العربيه للطيران تعلن وظائف إدارية للجنسين حملة الثانوية فأعلى بدون خبرة وقد أخذت هذه الجملة حيزاً كبيراً من البحث عبر محركات البحث وعبر صفحات وسائل التواصل الإجتماعي التي تهتم بنشر وظائف في المملكة العربية السعودية وهذه الوظائف للسعوديين بشكل عام وللرجال والنساء على حد سواء, ومن المعروف ان وظائف شركات الطيران من أفضل الوظائف في السعودية بشكل عام ولها من المزايا الكثير التي تميزها عن غيرها من وظائف القطاع الخاص والعام على حد سواء وبالاخص ان الحوافز تكن مميزة في هذه الوظيفة والتي يرغب بها العديد من السعوديين وهذا يأتي بعد توصيات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده المير محمد بن سلمان بالاهتمام بالشباب السعودي وبتوطين الوظائف لخلق فرص عمل بإعداد كبيرة في المملكة للسعوديين وتخفيف فرص العمل للوافدين.

العربيه للطيران

وتعرف العربية للطيران انها من احسن الشركات التي لها باع طويل في نقل الركاب عبر السنين ويعرف ان الموظفين لديها يحصلون على الكثير من الأشياء التي ترغب الكثير من الناس بالحصول على وظيفة لديهم.

وظائف العربية للطيران

تعلن شركة العربية للطيران عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء حملة الثانوية العامة فأعلى للعمل في مجال الحجوزات والمبيعات في كل من (الرياض، الثقبة، الجوف، حائل) على النحو التالي:

موظف حجز التذاكر – الرياض (Ticketing Reservation – Riyadh).

موظف حجز تذاكر – الثقبة (Ticketing Reservation – Thuqbah).

موظف حجز تذاكر – الجوف (Ticketing Reservation – Jouf).

تنفيذي مبيعات – حائل (Sales Executive – Hail).

شروط وظائف العربيه للطيران

وقد اعلنت العربية للطيران عن عدة شروط يجب توافرها في الاشخاص المتقدمين وهي كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية أو الدبلوم أو البكالوريوس في أي تخصص (يفضل التخصصات الإدارية أو اللغة الإنجليزية).

– يشترط على المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية.

– يشرط إمتلاك مهارات عالية في التواصل.

– يجب على المتقدم الإلتزام والمرونة في العمل.

– لا يشترط الخبرة (ستعتبر الخبرة في مجال المبيعات أو خدمة العملاء ميزة إضافية).

طريقة التقديم على وظائف العربية للطيران

ويمكن التقديم على وظائف العربيه للطيران عن طريق ارسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الطلبات وهذا هو [email protected] .