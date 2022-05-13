نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض ربات المنزل والموظفات يبدأ من 18 ألف ريال بدون رسوم وقسط بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض للنساء تبحث العديد من السيدات والفتيات عن أفضل تمويل شخصي وخصوصا ربات البيوت ليساعدهم على الحياة، خصيصا من منهم من لا تعمل وتحتاج إلى مبلغ مالي ليساعدها في شراء لوازم المنزل، أو دفع المصاريف الدراسية، أو تصليح الأجهزة الكهربائية بجانب استخدام المبلغ التمويلي في سداد الديون المتراكمة عليها، وتتجه البعض منهم للحصول على تمويل من البنوك والشركات التمويلية الموثقة بتقديم ذلك، فقد قام البنك المركزي السعودي بتوفير عدد كبير من البنوك السعودية والشركات التي توفر التمويل للمواطن والمواطنة والمقيم داخل المملكة العربية السعودية بأقل قسط شهري لمساندتهم في المسؤوليات الزائدة.

قرض للنساء

عدد كبير من البنوك السعودية تقدم تمويل للموظفات وربات المنزل بمبلغ مالي يسدد على فترة طويلة لمراعاة الاحتياجات الشخصية ومهلة ممتدة للمرأة والرجال أيضا، قرض للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، ومن أهم تلك البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية والذي يوفر تمويل للنساء بفترة سماح طويلة، هو بنك التنمية الاجتماعية والذي كان يعرف سابقا ببنك التسليف، وهذا البنك يوفر عدد كبير من القروض منها قرض الأسرة، قرض الترميم قرض العمل الحر، قرض آهل، قرض الزواج، وكل قرض منهم يهدف إلى فئة معينة من الأفراد لمساعدتهم في حياتهم وتسهيل الأمر عليهم، ومن يحتاج إلى تمويل صغير أو كبير يمكنه أن يتقدم لبنك التنمية الاجتماعية أو الاتصال على رقم خدمة العملاء ليحصل على التمويل في أسرع وقت وبموافقة فورية.

مزايا تمويل الموظفات وربات المنزل

من ضمن القروض المميزة التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية هو قرض آهل للنساء والرجال ويختص منهم من يحتاج إلى مسانده مالية في حياته ليحصل على الأموال التي تساعده بدون ديون متراكمة، شروط قرض كنف، وهناك تمويل كنف ولكنه مخصص للمطلقات والأرامل فقط ويعطي المرأة مبلغ مالي 30 ألف ريال ويتم سدادهم على 60 شهرا، وتمويل آهل يعطي المرأة مبلغ مالي يبدأ من 18 ألف ريال وحتى 60 ألف ريال بقسط شهري يبدأ من 500 ريال ويتم سداد التمويل بشكل شهري، كما يمكنك أن تحصل على أحد التمويلات التالية من الأسرة والترميم وكنف لتحصل على منتج آهل.

شروط طلب تمويل النساء

يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي أو سعودية الجنسية وأن لا يقل العمر عن 18 عاما ولا يزيد عن 70 عاما، وأن يكون الدخل الشهري لا يتخطى 12,500 ريال بشرط أن يكون السجل الائتماني جيد، سيارات بدون مقدم لمحدودي الدخل، وأن يقوم المتقدم بتقديم الكفيل المطلوب لذلك، وأن يكون قد حصل على تمويل سابق من بنك التنمية الاجتماعية ويكون قد تم غلقه لمدة سنة سابقة حتى يتمكن من طلب التمويل الجديد، والمتقاعد والطالب وربة المنزل والموظف بالقطاع الخاص تقديم كفيل بنموذج 105، أما من يعمل بالقطاع الحكومي فلا يقم بتقديم كفيل.

متطلبات قرض الموظفات وربات المنزل

يتم تقديم طلب الحصول على التمويل بعد الموافقة على الشروط المطلوبة وتقديم صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني وكشف حساب بنكي لرقم حساب الآيبان، ورقم الهاتف الذي تم تسجيل في أبشر، وطلب التقديم الإلكتروني ويتم إرسال كل ذلك إلى بنك التنمية الاجتماعية ويمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 920008002 طوال أيام الأسبوع، والتمويل متاح للرجال والنساء بالشروط المعلن عنها وبدون رسوم إدارية.