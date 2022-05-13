متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية بالسعودية

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عمر شويل - جدة متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية ؟ في المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وسوف نقوم بشرح البنود والقوانين من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتعرف على التعويضات والمستحقات المالية والتي يتم صرفها من خلال التأمينات الاجتماعية للمشتركين بها وحساب قيمة المستحقات المالية والتعويضات المتبعة في قوانين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تعتبر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنها مؤسسة ذات استقلال إداري ومالي. وذلك لضمان حقوق جميع العاملين في المملكة العربية السعودية عسكريين ومدنيين وذلك على حسب بنود الأجر لدى القطاع الخاص والقطاع الحكومي. ويطبق أحكام وبنود الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزاميا على جميع العاملين في القطاع العسكري والحكومي في المملكة العربية السعودية.

وتطبق البنود اختياريا على العاملين في جميع المؤسسات والشركات لدى القطاع الخاص. ولا يكون إلزاميا على العامل ويشرف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وزير المالية السعودي وذلك من خلال مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

شروط استحقاق معاش التأمينات الاجتماعية في المملكة

تعطي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لجميع العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص والمسجلين بها التعويضات والمستحقات المالية لكل من أتم الشروط للحصول على المستحقات والتعويضات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تلك الحالتين ومعرفة متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية.

مشروع تعديل لائحة تعويضات فرع المعاشات

يحصل جميع العاملين والمشتركين في التأمينات الاجتماعية على معاش التقاعد وذلك عند بلوغ المشترك (60) عاما وليس له أي عمل أو نشاط على أن تكون مدة أشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية (10) سنوات والمشترك في التأمينات الاجتماعية الذي لم يبلغ (60) عاما وغير خاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أن يحصل على معاش تقاعدي بشرط أن تكون مدة أشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية (عامان ونصف العام).

تعويضات فرع الأخطار المهنية

تعطي المؤسسة العامة في التأمينات الاجتماعية التعويضات ألازمة عن إصابته أثناء العمل وأي حادث يقع للمشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وصرف التعويض أثناء سيرة في الطريق من أمام منزلة إلى مكان العمل الذي يعمل به أو من خلال تنقله في العمل وجميع الحوادث التي يتعرض لها أثناء تكليفه من خلال الرئيس في العمل.

متى أقدر أخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية

عمل نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال المادة (52). والتي تتضمن الأحكام بين فرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية مشتركين معا في توقيت صرف التعويضات والمستحقات المالية للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال التالي:

عمل نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية صرف المعاشات المستحقة والتعويضات من اليوم الأول للشهر التالي للشهر الذي أنهى فيه المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية جميع شروط لاستحقاق عائد التامين.

بالنسبة للعجز الدائم أو العجز الجزئي تدفع المستحقات والتعويضات من يوم التوقف عن دفع التعويضات اليومية للإصابة.

بالنسبة للمتوفي ينتهي دفع المعاش والتعويض أخر الشهر الذي توفي المشترك فيه وإذا اختل احد في شرط من الشروط المطلوبة.

كيف تحسب التعويضات المستحقة من التأمينات

وضح نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حساب التعويضات المستحقة في التأمينات الاجتماعية ومتى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية وذلك من خلال الطرق التالية.

تعويضات العجز المهني

يتم حصول المشترك في التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الذي تعرض إلى حادث نتج عنه عجز كلي أثناء تأدية العمل عائدا شهريا يعادل (100%) من متوسط الأجر الشهري للاشتراك أو (1500) ريال سعودي.

ويمكن للائحة توضيح متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى وذلك في حالة غلاء تكاليف المعيشة ومواجهة أعباء الحياة أما بالنسبة للعجز الجزئي والناتج عن إصابته أثناء العمل عائد شهري (50%) تعطى للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية. ويمكن زيادة المعاش الشهري بنسبة (50%) إذا كان المشترك يحتاج إلى إعانة مالية لمواجهة أعباء وضغوط الحياة اليومية على ألا يتعدى مبلغ الإعانة الحد الأقصى للائحة نظام التأمينات الاجتماعية.

تعويضات العجز غير المهني

بالنسبة لتعويضات العجز غير المهني لا يقل عن الحد الأدنى في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (50%) من متوسط الأجر الشهري الخاضع للاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية خلال (العامان الأخيرين) أو من خلال متوسط الأجر الشهري إذا كانت مدة الاشتراك اقل من عامين وتتم زيادة المعاش (50%) إذا كان المتقاعد يحتاج للمساعدة المالية الناتجة عن العجز لمواجهة أعباء الحياة شرط آلا يزيد مبلغ الإعانة الحد الأقصى للائحة نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ماهي التعويضات التي يحق للمشترك المطالبة بها من التأمينات الاجتماعية

بعد التعرف على إجابة سؤال متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية يمكننا أن نبين متى يحصل العامل المستحق من التأمينات الاجتماعية ولجميع أفراد العائلة عند تعرض أحد أفراد العائلة على حادث.

يتم منح للعائلة التي لها مصاب في حالة وفاة صاحب المعاش.

يحصل أصحاب العجز الكلي والمستديم على التعويض من الهيئة العامة للتأمينات.

البدالات اليومية للعجز المؤقت.

جميع تكاليف العناية والمصاريف الطبية اللازمة لجميع أفراد العائلة.

العائدات الشهرية لأفراد الأسرة.

شروط صرف حقوقي من التأمينات الاجتماعية

هناك عدد من خطوات صرف معاشات التأمينات والتي يوجد لتنفيذها بعض الشروط المتعلقة لصرف المستحقات المالية من نظام التأمينات الاجتماعية. على حسب أحقية المستحقات وفيما يلي بعض الشروط المطلوبة:

أن يكون سن المستحق لصرف حقوقي من التأمينات الاجتماعية (60) عاما.

أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية (عامان ونصف العام )عند طلب التقاعد المبكر.

توقف جميع النشاطات العاملة والتي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية.

وبذلك نكون قد تعرفنا على متى اقدر اخذ حقوقي من التأمينات الاجتماعية وذلك بعد التعرف على جميع الشروط ألازمة للمواطن. وكيفية صرف المستحقات المالية في التأمينات الاجتماعية. وكذلك معرفة تعويضات فرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية، ومعرفة تقدير أخذ حقوقي من التأمينات. وكيفية حساب التعويضات المستحقة من التأمينات الاجتماعية. وكذلك التعرف على تعويضات العجز المهني وتعويضات العجز غير المهني والتعويضات التي يحق للمشترك في التأمينات المطالبة بها. وشروط صرف حقوقي من التأمينات الاجتماعية وشروط صرف مستحقات الدفعة الواحدة وشروط صرف مستحقات أفراد العائلة. ومعرفة التعارض بين نظام التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتطبيق تأميناتي لمعرفة حقوقي في التأمينات وطلب مستحقات المعاش عبر تطبيق تأميناتي في المملكة العربية السعودية.