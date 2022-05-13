نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تحصل على تمويل 300 ألف ريال للشركات الناشئة بفترة سداد 8 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لمستفيديه، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الحلول التمويلية المختلفة التي تناسب احتياجات العميل، سواء كان فرد أو شركة، ومن أهم الحلول التمويلية التي يقدمها للعملاء، تمويل الزواج، تمويل الترميم، تمويل كنف، وتمويلات أخرى لقطاع الأعمال، والتي تشمل الشركات الجديدة والناشئة، والشركات والمنشآت القائمة، ويمكن للمستفيد الحصول على التمويل بعد الحصول على الموافقة من قبل إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

أتاح بنك التنمية الاجتماعية خدمة الحصول على منتج تمويلي للشركات والمنشآت الجديدة، والتي يمكن من خلالها الحصول على تمويل مالي يبدأ من 50.000 ريال سعودي، ويصل إلى 300.000 ريال سعودي، بمدة تمويل تصل إلى 8 سنوات.

مميزات تمويل المنشآت

التمويل متوفر لك بمبلغ يبدأ من 50 ألف ريال وحتى 300 ألف ريال، بفترة سداد تصل حتى 8 سنوات، وهذه المدة من اختيار العميل فيمكنه أن يقم باختيار الأفضل له وما يناسبه من خلال بنك التنمية الاجتماعية، خطوات الحصول على الأقساط المتبقية، وتوفير فترة سماح لمدة عام ونصف أيضا، كما أنه الرسوم الإدارية تصل إلى 4% من قيمة المبلغ التمويلي مع العلم بأنها سوف يتم خصمها من قيمة المبلغ قبل إعطاءه للعميل، ويتم سداد التمويل بشكل شهري وفق المبلغ الذي يتم تحديده بين المستفيد والبنك، ولكن هناك بعض من الشروط التي يجب توافرها حتى تحصل على التمويل في أسرع وقت و بإجراءات ميسرة.

شروط تمويل المنشآت للسعوديين

قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم بعض الشروط حتى تحصل على تمويل المنشآت ومن أهم تلك الشروط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاما ولا يتخطى 55 عاما، ويجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد وإذا وجد به تعثرات مالية فيجب أن لا تتخطى 15 ألف ريال، وجود كفيل موظف بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي ويتم تقديمه كضمان 100% للقرض، كما يجب أن يجتاز المستفيد من التمويل بالاختبار الشخصي، ويتم تقديم الأوراق والمستندات لتحصل على التمويل في أسرع وقت.

الأوراق والمستندات المطلوبة لقرض المنشآت

يتم الدخول إلى بنك التنمية الاجتماعية واختيار التمويل، وتقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل العلمي، وتقديم صورة من الخبرات التي اكتسبها المستفيد، مع تقديم خطة العمل حتى يتم البحث وإعطاء القرار المناسب بالموافقة أو الرفض على طلب العميل، وإذا كانت جميع الأوراق والمستندات والشروط متوافقة يتم الموافقة على طلبك وتحويل التمويل.