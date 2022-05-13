موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 بعد التعديل ورابط الدخول

تزداد عمليات البحث كل يوم من خلال المواطنين في المملكة العربية السعودية حول الضمان الاجتماعي وموعد صرف دعم شهر مايو، حيث يعتبر برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم البرامج السعودية التي تمنح نقود على هيئة مبادرات معتمدة من أجل تقديم المساعدات المالية للتغلب على الظروف الصعبة، حيث تمنح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديثات في الفترة الآخيرة لكل الأنظمة التابعة لها، فقد قامت بتحديد مجموعة من الشروط ومعايير الاستحقاق التي يجب توافرها لدى الأفراد للتمكن من صرف الضمان الاجتماعي بعد استحقاقه، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني عبر هذا المقال موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022 ورابط الدخول.

موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 2022:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مايو 2022، حيث يتم الصرف في اليوم الموافق 31 من شهر مايو 2022 ويكون هذا اليوم موافق آخر يوم في شهر مايو، علماً بأن موعد صرف الدعم يتغير بشكل دوري أي إنه ليس هناك موعد ثابت لصرف المعاش.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي:

أوضح نظام الضمان الاجتماعي تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن ضرورة توافر شروط الاستحقاق للتمكن من الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وبمجرد توافر هذه الشروط يمكن الحصول على المعاش، ونوضح من خلال هذا المقال هذه الشروط وهي:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في السعودية ضرورة الحرص على تحديث البيانات الخاصة بالشخص المتقدم. أن لا يكون موظفاً في الحكومة لا يجب أن يكون له أملاك ذات قيمة عالية سواء عقارات أو سيارات من الضروري امتلاكه لحساب مصرفي باسم الشخص المتقدم.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي: