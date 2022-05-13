الان امتلك وحدة سكنية مدعومة بدون رسوم بالتقسيط المرن من مصرف الراجحي 

وحداتا سكنية من أكثر المواضيع بحثاً في السعودية عبر محركات جوجل، للراغبين فى امتلاك والحصول على وحدة سكنية مدعومة من مصرف الراجحي، حيث وفر مصرف الراجحي الكثير من خدماته وتنوع تمويلاته لكافة المواطنين ومنها تقديم مساعدات مالية وتمويلات شخصية وقروض ميسرة تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها،ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط الحصول على الوحدة السكنية المدعومة واهم مزايا عروض الراجحي، حيث يقدم بنك الراجحي عروض للتمويل العقاري والذي يمكنك من إمتلاك وحدة سكنية مدعومة من الحكومة السعودية بالتعاون مع بنك الراجحي وصندوق التنمية العقارية بدون رسوم وبالتقسيط المريح لمدة تصل إلى 35 سنة، وذلك من خلال مشروع ديار الحرم الذي يتم إنشاءه في مدينة مكة المكرمة والذي يقدم وحدات سكنية مدعومة مازالت تحت الإنشاء والتي تتميز بوجود موقف للسيارات مع توفير أحدث المصاعد للمشروع بالإضافة إلى وجود تكييف مركزي لجميع وحدات المشروع مع توفير نادي رياضي وكذلك روضة للأطفال مع توفير كافة الخدمات الحكومية والأسواق التجارية والأماكن الترفيهية مع توفير وسائل مواصلات لجميع أنحاء المملكة بالإضافة إلى وجود مراكز طبية على أعلى مستوي لتوفير اعلى مستوى معيشة للمواطن السعودي.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض عقاري من مصرف الراجحي:

يشترط على المستفيد ان يكون المنزل مكتمل البناء ولا يتجاوز عمره عن 25 عام.

ويشترط أن يكون للمنزل عقد مستقل به.

كما يشترط الا تقل مساحة الشقة عن 80 متر مربع.

وكما يشترط الا تقل مساحة الفيلا عن 200 متر مربع.

الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة سكنية في مشروع ديار الحرم من مصرف الراجحي:

يشترط أن يكون المستفيد يحمل الجنسية السعودية ومن أبوين سعوديين.

يشترط أن يكون المواطن يعمل موظفا في القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن يكون الدخل الشهري للمتقدم بحد أدنى 3 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك

من الضروري أن يكون المتقدم احد عملاء بنك الراجحي

يمكن للمواطنين التقدم للحصول على الوحدات السكنية حتى نفاذ جميع الوحدات.

اهم مزايا الحصول على وحدة سكنية في مشروع ديار الحرم من بنك الراجحي:

التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

أقل فائدة على التمويل تبلغ 2.9% على إجمالي مبلغ التمويل.

إمكانية أن يستفاد من هذه الوحدات السكنية المتقاعدين

الحصول على التمويل دون أي مصاريف أو أي رسوم

لا يشترط تحويل الراتب الشهري.

يتميز بالتقسيط المرن على مدار 35 شهر.

كيفية التقديم للحصول على تمويل عقاري من الراجحي: