بدون كفيل إيداع خلال 24 ساعة 100,000 ريال بهامش ربح ثابت

بدون كفيل الآن يستطيع العميل من التقديم اونلاين وطلب التمويل الشخصي السريع عبر شركة التيسير للتمويل حيث يستطيع المتقدم من التقديم اونلاين على أسرع قرض شخصي لا يحتاج إلى كفيل كما لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري وأيضاً به العديد من المميزات الاخرى والتى سوف نتحدث عنها من خلال مقالنا بموقع ثقفني.

بدون كفيل إيداع خلال 24 ساعة 100,000 لدى شركة التيسير

شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية توفر حلول مالية متنوعة للأفراد وأيضاً للشركات واليوم نتحدث عن التمويل الشخصي الفوري المتوفر اونلاين عبر شركة التيسير للتمويل بالسعودية والذى يتميز بالعديد من المميزات ومنها

يتميز التمويل الفوري لدى شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الفوري لدى شركة التيسير بأنه متاح بدون كفيل أو ضامن.

كما يتميز تمويل شركة التيسير بأنه متاح بفترات سداد مرنه تبدأ من 12 شهر وربما تصل إلى 60 شهر.

يستطيع العميل من الحصول على تمويل شخصي بقيمة مالية ربما تصل إلى 100,000 ريال سعودي.

كما متاح أيضاً الحصول على التمويل بهامش ربح تنافسي وأيضاً ثابت طوال فترة التمويل.

يتم أيضاً إيداع قيمة التمويل الشخصي خلال 24 ساعة من طلب التمويل.

لا يحتاج أيضاً تمويل شركة التيسير إلى تحويل الراتب الشهري.

يتمكن المتقدم من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى شركة التيسير.

من يستطيع الحصول على تمويل شركة التيسير بالسعودية

متاح الحصول على التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل للعملاء الذين تتوافر لديهم الشروط التالية

لا يحق لغير السعودي طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير فلابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كذلك يجب أن يكون المتقدم السعودي عمره لا يقل عن 21 عام.

كما لابد أيضاً أن يكون المتقدم السعودي قضى فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

كذلك يجب أن يكون المتقدم السعودي لديه راتب شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

التقديم لطلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير

يستطيع العميل الراغب في طلب التمويل الشخصي لدى شركة التيسير طلب التمويل اونلاين من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على رابط التمويل الشخصي لدى شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية.