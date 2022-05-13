نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط ايفون من اليسر المزيا والشروط وكيفية التقديم في المقال التالي
تقسيط ايفون من اليسر إحدى أفضل الحلول التمويلية التي توفرها الشركة لراغبي اقتناء أجهزة الآيفون العالمية، ولذلك عن طريق توفير تمويل خاص بالسلع والذي يتاح للعملاء من خلاله الحصول على ايفون 13 بالتقسيط من اليسر وكذلك إمكانية تقسيط العديد من الأجهزة والإلكترونيات في حدود التمويل المتوفر، أيضًا تم الإعلان عن شروط شركة اليسر للتقسيط للعملاء وإمكانية الاستعلام عن أقساط شركة اليسر تسهيلًا عليهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تقسيط ايفون من اليسر.
تقسيط ايفون من اليسر
يمكن للعملاء الانتفاع بتقسيط ايفون من اليسر في حالة انطباق الشروط الموضوعة من قبل الشركة على العميل وتضن تلك الشروط الآتي:
- تقاضي المتقدم راتب يبدأ من 5000 ريال.
- لا يسمح بالتمويل للأفراد اللذين لم يقضوا ثلاثة أشهر بجهة عملهم.
- يقبل طلب التمويل من العملاء بدءً من عمر 22 عام وحتى 60 عام، أما عن العاملين بالرتب العسكرية فيختلف سن قبول التمويل من رتبة لأخرى.
مميزات التقسيط من شركة اليسر
يحصل العملاء المستفيدين من برامج التمويل المختلفة المطروحة من قبل شركة اليسر على عدد من المزايا وهي:
- لا داعي لإحضار كفيل للعملاء المقيمين، ويتاح لهم في هذه الحالة الحصول على تمويل بقيمة لا تزيد عن 10 ألاف ريال.
- الأفراد السعوديين غير ملزمين بتوفير كفيل لهم.
- يمكن الاستفادة بمبالغ تمويلية عالية تصل إلى خمسون ألف ريال.
- فترات تمويلية مرنة تصل إلى سنتين.
- لا يتم إضافة أي رسوم على العميل سواء رسوم إدارية أو رسوم الوكالة.
طريقة التقديم على طلب التمويل
يتوجب على راغب التقسيط المرور بالخطوات التالية لتقديم طلب التمويل:
- أولًا الذهاب إلى موقع شركة اليسر.
- النقر على كلمة خيارات التمويل.
- اختيار تمويل السلع الاستهلاكية.
- يقوم الموقع بعرض كافة المميزات والشروط الخاصة بالتمويل، ومن ثم يجب الضغط على أيقونة تقديم الطلب.
- يتم فتح نافذة جديدة لمليء بيانات مقدم الطلب والتي تشمل:
- الاسم كاملًا.
- رقم جوالك.
- رقم هويتك السعودية، أو رقم إقامتك.
- مدينة الإقامة الحالية.
- سبب تقديم طلب التمويل.
- معلومات العمل وقيمة راتبك.
- كتابة الكود المتوفر بالصفحة.
- بعدها يتم النقر على مربع الشروط، والضغط على إرسال.
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