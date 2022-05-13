تقسيط ايفون 13 برو من زين بالخطوات وأهم العروض

تقسيط ايفون 13 برو من زين يعد من أهم الأجهزة العالمية التي تعمل الشركة على طرحها بالتقسيط لعملائها، حيث يمكن للعملاء من خلال عروض زين مفوتر مع جوال الاختيار من الجوالات المتعددة التي توفرها الشركة، وتوفر الشركة كذلك شراء ايفون 13 برو Max بالتقسيط في حالة استيفاء العميل لكافة الشروط التي تم طرحها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية تقسيط ايفون 13 برو من زين.

تقسيط ايفون 13 برو من زين

توفر الشركة تقسيط ايفون 13 برو من زين للعملاء إضافة إلى عدد كبير من العروض والأجهزة الأخرى والتي يمكن الحصول عليها من خلال مرور العميل ببعض الإجراءات الأساسية وهي:

الدخول لصفحة زين.

اختيار جوال ايفون 13.

تحديد الباقة التي يريد العميل الاشتراك بها، والاختيار ما بين شراء خط جديد أو تحويل الخط الحالي له لأحد الباقات المحددة بعرض التقسيط.

الإجابة على بعض الأسئلة التي يتم طرحها من قبل الموقع.

إدخال الأوراق الدالة على قيمة راتبك الحالي والنقر بعدها على الشراء.

شروط تقسيط الجوالات من زين

حددت الشركة عدد من الشروط الأساسية التي يتم على أساسها تنظيم تقسيط الجوال للعملاء وتتضمن تلك الشروط:

أن يكون الراغب في التقسيط من عملاء الشركة.

عدم وجود أي مستحقات معلقة على العميل.

قيام العميل بتسديد قيمة الفواتير المستحقة عن الشهور الثلاثة الأخيرة.

ألا يكون السجل الائتماني الخاص بالمستخدم لا يؤهله للاستفادة من عروض التقسيط.

يمكن الاستفادة من التقسيط لعملاء عدد من البنوك المشاركة.

ألا تقل قيمة الجهاز المراد الحصول عليه عن 1000 ريال.

عروض تقسيط الباقات من زين

وفرت الشركة عدد من العروض الأساسية التي يمكن الاختيار من بينها للاستفادة من التقسيط وهي: