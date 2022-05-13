كم قيمة ايفون 13 زين وكيفية الحصول عليه

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كم قيمة ايفون 13 زين يكثر التساؤل عنها من قبل الأفراد بالمملكة وذلك لما يتميز به الجوال من إمكانيات عالمية ومواصفات متميزة، ونظرًا لمحاولة الشركات لجذب أكبر عدد من العملاء إليها فقد وفرت الشركة عروض زين للجوالات بالتقسيط 2022 والتي تتيح من خلالها إمكانية تقسيط زين آيفون 13 وعدد كبير آخر من الجوالات المختلفة ومن أهمها آيفون 12 برو زين أقساط ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف كم قيمة ايفون 13 زين.
كم قيمة ايفون 13 زين
يمكن معرفة كم قيمة ايفون 13 زين بأكثر من طريقة حيث يمكن التوجه لأحد فروع الشركة حول المملكة، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع أحد ممثلي مبيعات الشركة، أيضًا تم إتاحة معرفة قيمة الجوالات عن طريق المتجر المتوفر بالموقع الرسمي للشركة.
آيفون 13 زين أقساط
يمكن لراغبي شراء جوال آيفون 13 من زين الاستفادة من عروض زين للجوالات أقساط بإتباع ما يلي:
- الدخول لصفحة شركة زين الرسمية.
- التوجه إلى متجر الجوالات، واختيار ايفون 13.
- النقر على كلمة جهاز مع باقة للاستفادة من عروض التقسيط، ومن ثم اختيار ما إذا كنت ترغب في نقل رقمك الحالي أو شراء رقم جديد مع الجوال.
- تحديد الباقة التي ترغب في الاشتراك بها ضمن باقات مفوتر.
- بعد اختيار الباقة والإجابة على الأسئلة المطروحة من الموقع وإرفاق المستندات يتم النقر على كلمة الشراء الآن.
شروط تقسيط جوالات زين
قامت الشركة بتطبيق بعض الشروط والالتزامات على المستخدم أن يطلع عليها في حال رغبة في شراء جواله بالتقسيط وتتضمن تلك الشروط:
- يجب على العميل سداد جميع الفواتير المستحقة عليه وخاصة الدورات الفوترية الثلاثة الأخيرة السابقة لتقسيط الجوال.
- لا يتم تقسيط الجوالات للعملاء أصحاب السجلات الائتمانية غير المناسبة.
- الالتزام بتوقيع عقد مع شركة زين لمدة عامان.
- سداد قيمة التأمين المسترد وذلك للراغبين في الاشتراك في الباقات المدرجة في العرض وتختلف القيمة باختلاف الباقة التي يتم الاشتراك بها.
- يتعهد العميل بسداد كامل القيمة المستحقة على الجوال في حال إلغاء التقسيط من طرفه، إضافة إلى سداد أي مبالغ يتم تحميلها له عن طريق الشركة.
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