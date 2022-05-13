تمويل سيارتك الآن من بنك الرياض بكل سهولة تعرف على أهم الشروط 2022

نتحدث اليوم عن تمويل سيارات المقدم من بنك الرياض . حيث يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك أيضا المقيمين بكثرة في الآونة الاخيرة عن تمويل سيارات المقدم من بنك الرياض . وخذا يرجع كفته من حيث أن تمويل السيارات الأكثر سهولة وانتشارا من خلال بنك الرياض داخل المملكة العربية السعودية .وكما نعلم جميعا أيضا أن بنك الرياض يعمل دوما على تقديم العديد من البرامج التمويلية . والتي من أهم أهدافه هي مساعدة كافة المواطنين السعوديين فى امتلاك سيارة وكذلك أيضا المقيمين فيها . وان تلك البرامج التمويلية التي يقدمها بنك الرياض هي أحد أهم البرامج التمويلية داخل المملكة . وذلك لكونها دوما مختلفة وبطرق كبيرة عن البنوك الاخرى . فأنه لكل من يرغب فى امتلاك سيارة علية متابعة البرامج التمويلية الخاصة ببنك الرياض لانه البنك الأكثر مساعده فى امتلاكك لسيارتك عن اى بنك اخر . ولكي يطمئن قلب كل من اراد امتلاك سيارته من بنك الرياض كافة المعاملات التمويلية المقدمة من بنك الرياض تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق معها . ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض على جميع متابعينا الكرام الشروط الخاص بالبرنامج التمويلى والتى يجب أن تكون متوفرة فى المتقدم .

تعرف على أهم الشروط الخاص بتمويل السيارات من بنك الرياض

نعلم أن كل بنك مصرفي في معاملاته المالية يضع بعض الشروط التي تناسبة والتي يرى أنه يجب توافرها في كل متقدم على تلك التمويلات . ومن جانبه أيضا قام بنك الرياض بوضع عدد من الشروط والتي يجب أن تتوافر في المتقدمين على برنامج التمويل التأجيري . وأنه تختلف تلك الشروط على حسب جهات العمل لدى البنك المدرجة منها . وكذلك أيضا عن جنسية المتقدم أن كان المتقدم سعودي أو أجنبي.

أولاً: شروط التمويل للسيارات من بنك الرياض والتي ضمن الجهات المدرجة وذلك للسعوديين

أن يكون عمر المتقدم على هذا التمويل أن يكون فوق سن آل 21 عاماً كحد أدنى.

كما أن يكون راتب المتقدم 4000 ريال سعودي . وانه في حالة إذا كان راتب المتقدم محولاً، و إذا كان راتبه غير محول فيكون راتبه 6000 ريال سعودي.

كذلك اشترط بنك الرياض على الغير محول راتبه أن يقوم بتقديم مدة خدمة 3 أشهر . أما في حالة إذا كان راتبه محول فلا داعي لتقديم مدة خدمة.

يجب على المتقدم تقديم خطاب تحويل راتبه موجهاً إلى بنك الرياض وذلك في حالة تحويل الراتب.

ثانياً: شروط التمويل للسيارات من بنك الرياض وذلك لغير السعوديين