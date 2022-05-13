مميزات المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022| والضوابط والشروط

يُتيح الحصول على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022 العديد من الامتيازات للحاصل عليه وفق ما تضمنته مواد ولوائح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 لكل من الموظفين بالقطاع الحكومة، وغيرهم ممن يريدون في الخروج قبل سن 60 والتقاعد المبكر، ومن أبرز تضمنته اللائحة التنفيذية، أنه إذا قدم الموظف إلى إدارة الموارد البشرية لوحدة أو قسم عملهم من خلال تقديم طلب للتقاعد المبكر مكتوباً وفقاً لأحكام المادة 70 من ذلك القانون، فعلى جهة العمل تحديد موعد استلام طلب الموظف وإبلاغ الجهة المختصة بذلك فورًا، على أن يتم إرفاق وصف مفصل لحالة الموظف بناءً على ملف الخدمة الخاص به.

امتيازات المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022

أما عن أهم الامتيازات الممنوحة للراغبين في الحصول على المعاش المبكر للقطاع الخاص 2022، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية ولوائحه الإدارية، فنذكر من أبرز تلك المزايا ما يلي:

يحق للعاملين الذين يمكنهم الحصول على معاشات بأنفسهم والذين تقل أعمارهم عن 60 سنة الحصول على علااوات خاصة إذا استوفوا الشروط.

يجب على صاحب العمل إخطار هيئة صرف المعاشات.

حيث أنه إذا كان العلاوة تقل عن الزيادة الموجودة في المعاش تصبح هناك زيادة بفارق مقدار المعاش.

بموجب لائحة الخدمة المدنية، تم إضافة علاوة خاصة لمن يرغبون في الحصول على المعاش قبل سن 60.

ضوابط صرف العلاوات

تضمنت اللوائح أنه إذا كانت العلاوة تساوي الزيادة المتواجدة بالمعاش أو أعلى عن الراتب التقاعدي لا يصرف له المعاش، وبالمثل إذا كان العامل يستحق معاشًا باسمه، وبلغ سن الستين أو أكثر يصرف له المعاش بالزيادة، أما إذا قلت الزيادة أقل عن العلاوة الخاصة، يحصل الموظف على الفرق في الجهة التي يعمل بها، بعد أن يحصل على إفادة رسمية من الجهة التي أصدرت المعاش بالقيمة المضافة المستحقة للموظف.

جدير بالذكر أن التقاعد المبكر قبل سن 60 يعتبر اختياري ولا يلتزم أي موظف بالقيام بذلك، وسيحصل الموظفون الذين يرغبون أو سيقدمون للتقاعد على ترقية وزيادة في التأمينات إضافية لمدة 5 سنوات.