تعرف على طريقة الاستعلام بالتامين الصحى برقم الهوية وطريقة التسجيل فى الضمان

مجلس الضمان الصحي بالمملكة العربية السعودية يقدم الكثير من الخدمات الالكترونية التي تفيد كافة المستفيدين ومنها . أنه يمكن للمواطن السعودى الاستعلام برقم الهوية الخاص به عن التامين الصحى وذلك عن طريق التوجه الى الموقع الالكتروني التابع للمجلس . وأصبح على السعودى من السهل أن يقوم بمعرفة اى معلومة خاصة بة فى التامين الصحى بطريقة الكترونية وذلك يوفر وقتا وجهدا على المواطن وبكل سهولة يحصل على ما يريد عن طريق الانترنت .من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض على جميع متابعينا الكرام الخطوات الخاصة بالاستعلام عن التامين برقم الهوية وايضا طريقة التسجيلفى مجلس الضمان الصحى .

كيفية الاستعلام فى التامين الصحى برقم الهوية

برقم الهوية الخاصة بالمتقدم يتم الاستعلام الكترونيا وذلك للتسهيل على جميع المواطنين والمواطنات فى المملكة العربية السعودية .وذلك باتباع الخطوات الاتية وهى كالاتى :

اولا : يجب على المتقدم الدخول مباشرة الى الموقع الالكترونى الخاص لمجلس الضمان الصحي .

ثانيا : قم بالضغط على كلمة خدمات ثم حالة التأمين .

ثالثا : سوف يظهر امامك اختيار جديد وهو الخدمات التابعة لشركة التأمين الصحى . قم بالضغط عليه .

رابعا : عليك كتابة جميع البيانات المطلوبة عن طريق نموذج الاستعلام .

خامسا : عليك إدخال رقم الهوية الخاصة بك فى المكان المخصص ثم قم بإدخال رمز التحقق .

سادسا : قم بالضغط على كلمة موافق ويظهر أمامك البيانات المطلوبة .

طريقة التسجيل فى مجلس الضمان الصحى

لكى تسجل فى مجلس الضمان الصحى يجب عليك اتباع الخطوات الاتية وهى خطوات سهلة وبسيطة على المتقدم وهى كالاتى :

اولا : قم بفتح الموقع الخاص بمجلس الضمان الصحي .

ثانيا : قم بالضغط على كلمة تسجيل جد من القائمة .

ثالثا : قم بكتابة كافة البيانات الشخصية والتأكد من أنها صحيحة .

رابعا : قم بإدخال رمز التحقق ثم قم بعدها بالنقر على كلمة موافق بأن كافة البيانات التى قمت بادخالها سليمة ولا بها اي اخطاء .

خامسا : قم بالضغط على كلمة تسجيل بعد اتباع كافة الخطوات الاتية .

جميع المواطنين يحتاجون الى التامين الصحى والخدمات المتوفرة لدية فنحن عرضنا على متابعينا كيفية الاستعلام فى التامين الصحى برقم الهوية وايضا طريقة التسجيل فى مجلس الضمان الاجتماعى ونتمنى ان نكون افادنكم .