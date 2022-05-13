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ألية حاسبة تمويل السعودية بدون كفيل وبدون تحويل راتب للمواطنين بالمملكة، يمكن لأي مواطن في المملكة السعودية التقدم وطلب تمويل ميسر من الشركة السعودية، إن منصة الشركة السعودية تقدم تمويل ميسر للأفراد وتمويل أخر للأعمال، والهدف من تمويلات الشركة السعودية تلبية احتياجات المواطنين وسوق العمل، حيث أن يمكن لأي مواطن مؤهل الحصول علي التمويل في أي وقت وأي مكان، حيث أن المنصة الإلكترونية توفر في الوقت والجهد، فالآن يمكن لأي مواطن تتوافر فيه شروط تمويل السعودية الميسر بدون كفيل الحصول علي التمويل إلكترونيا، فإن موقع ثقفني الإلكتروني يذكر مزايا تمويل السعودية الميسر وخطوات تقديم طلب الحصول علي التمويل من الموقع الرسمي. ألية حاسبة تمويل السعودية الميسر القيام بالدخول علي صفحة التمويل الرسمية بالمنصة، ثم الضغط علي أيقونة اختيار الآلة الحاسبة في قائمة زرقاء علي يسار الصفحة بالإنجليزي وعلي اليمين الصفحة بالعربي.

تظهر صفحة أخري ندخل البيانات المطلوبة فيها كالاستمارة.

يحدد المواطن المستفيد جنسيته سواء سعودي أو غير ذلك.

يذكر نوع الجنس سواء ذكر أو أنثي.

يدخل نوع قطاع العمل الخاص به سواء خاص أو حكومي أو شبه حكومي.

يسجل قيمة الراتب الشهري الذي يحصل عليه المواطن كما يهر له في كشف الحساب الحاصل عليه.

يحدد قيمة إجمالية لمبلغ الملتزم يدفعه شهريا.

يقوم بذكر نوع التمويل الحاصل عليه.

الضغط علي أيقونة أحسب. خدمة العملاء للشكاوى والاقتراحات للمواطنين تقدم منصة شركة السعودية للتمويل خدمات إلكترونية من ضمنها خدمة العملاء خطوات استخدمها كالتالي: الضغط علي خدمة العملاء من الصفحة الرسمية ثم يختار الشكاوى والاقتراحات.

يطلب تحديد إذا كنت عميل حالي أو ليس عميل.

إذا كنت عميل حالي عليك الحصول علي رقم التمويل الخاص بك في المنصة.

ثم إدخال البيانات المطلوب الحصول عليها كالتالي.

يذكر اسم المستفيد رباعي وليس ثلاثي.

كتابة رقم الهوية الخاصة بالمستفيد من المنصة.

إدخال رقم الجوال الخاص بالمواطن المستفيد.

كتابة البريد الإلكتروني لاستخدامه في التواصل بين المستفيد وخدمة العملاء.

إدخال المواطن المستفيد الشكوي أو اقتراحك في الخانة الخاصة بها.

القيام بالضغط علي أيقونة إرسال. عمر شويل - جدة ألية حاسبة تمويل السعودية بدون كفيل ولا تحويل راتب - ثقفني

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