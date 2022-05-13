نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توزيع أرباح الراجحي 2022 في المقال التالي
موعد توزيع أرباح الراجحي 2022. من أبرز الأمور التي يبحث عنها كثير من المستثمرين في المملكة وأيضًا كم يوزع الراجحي أرباح سنوية. يوزع نصيب الفرد من الأرباح للأفراد والمؤسسات والشركات عن طريق تحويلها عبر الحسابات المباشرة أو من خلال صرفها من الفروع لمن ليس لديهم حسابات بالمصرف. وسوف نتعرف بالسطور المُقبلة على متى توزيع أرباح الراجحي 2022.
توزيع أرباح الراجحي
يقدم مصرف الراجحي خدمة توزيع الأرباح للأسهم للشركات المساهمة المُدرجة بسوق الأسهم السعودي ” تداول “، حيث يتم توزيع أرباح الأسهم للمساهمين بالبنوك المحلية والدولية بشكل دوري من خلال الحوالات المباشرة على حسابات المساهمين المرتبطة بالمحافظ البنكية الخاصة بهم، أو عبر استلام الشيكات أو من الاستلام مباشرة من فروع الراجحي بكافة أنحاء المملكة.
موعد توزيع أرباح الراجحي 2022
لم يُعلن مصرف الراجحي حتى الآن عن الموعد المحدد لتوزيع الأرباح السنوية. وقد أشار مجلس إدارة المصرف أنه سيتم توزيع الأرباح في النصف الثاني من عام 2022، ويذكر أن المصرف قد وزع الأرباح بالعام الماضي في شهر يوليو. إلى جانب الأرباح المجانية بقيمة 15 مليار ريال سعودي لزيادة قيمة رأس المال بنسبة 60% مع الأخذ في الاعتبار أن السهم قد شهد ارتفاعًا غير مسبوق ووصل لـ 169.90 ريالًا. وهو أعلى سعر للسهم منذ دخول الراجحي السوق المالية.
كم يوزع الراجحي أرباح سنوية 2022
يوزع المصرف الأرباح وفقًا لسياسات المصرف ويبلغ التوزيع 1.05 بعد الخصم من مقدار نصيب الفرد. وتكون الأحقية أولًا للعملاء حاملي الأسهم المتداولة من إجمالي النسبة التي بلغت 3.794 مليون ريال سعودي. وقد أعلن رئيس مجلس إدارة المصرف عبد الله بن سليمان الراجحي تفاصيل توزيع أرباح الراجحي في الربع الثاني من العام على النحو الآتي:
- ارتفاع أرباح مصرف الراجحي بنسبة 39% بالربع الثاني من العام 2021. بلغت 14746 مليون ريال، مقارنةً مع أرباح العام الماضي والتي قد بلغت 10596 مليون ريال سعودي.
- ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 24% ما يقرب ويعادل 25716 مليون ريال سعودي في عام 2021، مقابل 20721 مليون ريال سعودي لعام 2020.
- و ارتفاع صافي إيرادات التمويل والاستثمار حتى وصل لـ 20392 مليون ريال بنسبة 21%، مقارنة بـ 16913 مليون ريال في عام 2020.
- ارتفاع قيمة إيرادات الخدمات المصرفية بنسبة 48%.
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