نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيمة 150 ألف ريال.. شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت في الفترة الأخيرة عمليات البحث نحو شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443 يعد بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أحد أهم البنوك التي تقدم قروضًا للنساء السعوديات العاطلات عن العمل لمساعدتهم على بدء العمل لحسابهن الخاص، يضع سلسلة من الشروط للحصول على القرض، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443.

بنك التنمية الاجتماعية

تأسس بنك التنمية الاجتماعية عام 1971 تحت مسمى “بنك التسليف” برأس مال قدره 5 مليون ريال لغرض إصدار قروض التنمية الاجتماعية، وهو اليوم من أهم البنوك في وكالة التنمية بالمملكة العربية السعودية، من خلال تقديم القروض للشركات الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع الادخار ودعم الأفراد من خلال تقديم قروض متنوعة لهم.

الفئات المستهدفة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية 1443

أطلق بنك التنمية الاجتماعية منتج “نفاذ” الذي يهدف إلى توفير التمويل للمواطنين والمواطنات القادرين على العمل أو الحصول على وظيفة ويريدون زيادة دخلهم الشهري، و يستهدف المشروع الفئات التالية:

لا يدعمها النظام المالي.

الموظفون الذين لا يزيد راتبهم عن 20000 ريال سعودي للخدمات المتخصصة والنقل التشاركي.

العاطلون عن العمل وغير المأجورين.

قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443

يلعب تمويل العمل الحر دورًا رئيسيًا في زيادة كفاءة وفعالية كل من يريد أن يعمل لحسابه الخاص ولهذا يلتزم بنك التنمية الاجتماعية بابتكار وتطوير العديد من المنتجات التمويلية تتمثل في قرض العمل الحر للنساء العاطلات والراغبين في بدء أعمالهم الخاصة.

حيث يقدم البنك العديد من المنتجات للمستفيدين مجهزين بالمهارات المهنية والمهنيين للعمل لحسابهم الخاص، وتمويل نقدي يصل إلى 120 ألف ريال، وتمويل سيارات بقيمة 150 ألف ريال، مما يوفر للمرأة العاطلة عن العمل مصدر تمويل لتمكينها من زيادة توظيفها من أجل تطوير دخلها الوظيفي.

قرض العمل الحر التمويل النقدي

منتج تمويل يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنات القادرات على العمل والراغبات في زيادة دخلهم الشهري، يمكّنهم المنتج من الاستفادة من التمويل السهل، مما يمكنهم من توظيف مبلغ مالي من البنك بأنفسهم ، يتم إيداعه في حساب العميل كل عام، والدفع من خلال منصة الحوافز لقسم إدارة المشاريع.

مزايا قرض العمل الحر التمويل النقدي

سقف التمويل يصل إلى 120 ألف ريال سعودي.

مدة التمويل تصل إلى 40 شهرًا.

يتم الدفع على أقساط شهرية.

ألا تزيد قيمة الرسوم الإدارية عن 4000 ريال سعودي.

بموجب شروط بوليصة التأمين، يُعفى العميل من دفع الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي.

قرض العمل الحر تمويل السيارات

يعد تمويل يقدمه بنك التنمية الاجتماعية للمواطنات العاملات لحسابهن الخاص ويستفيدون من الوصول إلى المنتجات لتحفيزهن على العمل بحرية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

مزايا قرض العمل الحر تمويل السيارات

حد تمويل السيارة يصل إلى 150.000 ريال سعودي.

فترة تمويل تصل إلى 60 شهر.

يتم الدفع على أقساط شهرية.

لا تتجاوز قيمة الرسم الإداري 4000 ريال سعودي.

يُعفى العميل من دفع الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقًا لشروط وثيقة التأمين.

شروط قرض العمل الحر للنساء

تختلف شروط التقدم بطلب للحصول على قروض للعمل الحر من قبل بنك التنمية الاجتماعية للنساء العاطلات عن العمل حسب منتج التمويل، ويفرض البنك شروطًا مثل قروض العمل الحر والتمويل النقدي تتطلع للحصول على قروض العمل الحر وتمويل السيارات.

شروط قرض العمل الحر التمويل النقدي للنساء العاطلات

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

لا يجوز لمن يتقدم بطلب للحصول على منحة أن يكون مدينًا بأي قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و65 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري للتمويل لمقدم الطلب عن عشرين ألف ريال سعودي.

يجب على مقدم الطلب تقديم الضمانات المطلوبة مقابل التمويل.

اجتياز فحص الائتمان.

يجب ألا تتجاوز فترة السداد 40 شهرًا.

يجب على مقدم الطلب تحديد نشاط صاحب العمل الذي يرغب في القيام به ويجب أن يقدم ترخيصًا أو مستندًا لإثبات ذلك.

لا يجوز أن يزيد مبلغ التمويل عن 120 ألف ريال حسب الملاءة المالية للضامن.

لا يجوز أن تتجاوز قيمة المنحة 32000 ريال لمن هم دون العشرين من العمر.

شروط قرض العمل الحر تمويل السيارات للنساء العاطلات

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

لا يجوز لمن يتقدم بطلب للحصول على منحة أن يكون مدينًا بأي قرض من بنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و 65 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري للتمويل لمقدم الطلب عن 14000 ريال سعودي.

يجب على مقدم الطلب تقديم الضمانات المطلوبة مقابل التمويل.

اجتياز فحص الائتمان.

ألا تزيد مدة التمويل عن 60 شهرًا.

يجب أن يكون لمقدم الطلب تاريخ ائتماني جيد.

يجب أن يكون لدى المتقدم رخصة قيادة سارية.

أن لا يكون هناك مخالفات مرورية في السجل المتقدم.

سجل مع إحدى شركات التوجيه المعتمدة من البنك وفقًا لنوع مسارك.

يجب أن تكون السيارة مؤمنة.

المستندات المطلوبة لتمويل العمل الحر للنساء العاطلات 1443

تختلف المستندات المطلوبة للحصول على قروض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية للعاطلات حسب المنتج التمويلي، حيث يحدد البنك مستندات للحصول على قروض العمل الحر الممولة نقدًا، وكذلك لغير الراغبين في الحصول على قروض العمل الحر و وثيقة تمويل السيارات.

المستندات المطلوبة قرض العمل الحر التمويل النقدي للنساء العاطلات 1443

الهوية الوطنية.

العنوان الوطني.

رقم الحساب المصرفي (الابيان) لمقدم الطلب.

رقم الهاتف المسجل عليه مقدم الطلب في أبشر.

شهادة العمل الحر للحصول على تمويل الخدمات المتخصصة.

طريقة التقديم للحصول على قرض العمل الحر التمويل النقدي للنساء العاطلات 1443

انتقل إلى الموقع الرسمي للبنك.

تسجيل الدخول باستخدام بوابة الوصول الوطني الموحد.

من القائمة الرئيسية حدد “إضافة طلب جديد” ثم “طلب تمويل جديد”.

قائمة البرامج، انقر فوق رمز “إرسال” الموجود أسفل “المنتجات المستقلة”.

من قائمة المنتجات للعمل الحر ، انقر فوق رمز “إرسال” ضمن “الخدمات المتخصصة” ثم انقر فوق “التالي”.

في صفحة طلب التمويل الجديد يجب أن تؤكد أنك قد قرأت جميع الالتزامات، وحدد الفرع وانقر على “التالي”.

صفحة “طلب التسجيل” يجب إدخال البيانات ويتم استدعاء بيانات العميل المتوفرة في “يقين” إذا كان العميل موظفًا.

في حالة وجود ضامن يتم استكمال بيانات عمل الضامن ، وفي حالة وجود ارتباط مباشر بين البنك والعمل التجاري، يتم استرجاع البيانات تلقائيًا.

يجب تحديد المقطع المناسب للعميل وتقديم طلب الخدمة.

طريقة التقديم للحصول على قرض العمل الحر تمويل السيارات للنساء العاطلات 1443

قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

انقر فوق “تقديم إلكتروني”.

تسجيل الدخول باستخدام البوابة الوطني الموحد للوصول.

من القائمة الرئيسية ، يجب تحديد “إضافة طلب جديد” ثم “طلب تمويل جديد”.

من قائمة البرامج يجب عليك النقر فوق أيقونة “إرسال” في خيار “منتجات العمل الحر”.

في قائمة المنتجات التي تعمل لحسابها الخاص يجب النقر فوق رمز “إرسال” في خيار “مركبات النقل الموجه”، ثم النقر فوق “التالي”.

في صفحة تسجيل التطبيق أدخل البيانات المطلوبة والتي سيتم استدعاؤها تلقائيًا إذا كان هناك اتصال مباشر بين البنك والعميل.

بمجرد الإرسال، سيكون لدى المتقدم رقم طلب ويمكنه متابعة حالة الطلب في نتيجة البرنامج.

طريقة إصدار وثيقة العمل الحر للنساء 1443