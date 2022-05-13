خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

تعد منصة أبشر واحدة من أكثر المنصات الحكومية استخداماً في المملكة العربية السعودية، حيث توفر منصة أبشر العديد من الخدمات الإلكترونية والاستعلامات بشكل إلكتروني دون حاجة المستفيد إلى الذهاب للجهات الحكومية مقدمة الخدمة، وبذلك يتم توفير عنصري الوقت والجهد المبذول أثناء الذهاب لقضاء الخدمة، لذلك وفرت حكومة المملكة العربية السعودية منصة إلكترونية يمكن من خلالها الاستفادة بعدد من الخدمات الإلكترونية، من بينها الجوازات السعودية، الأحوال المدنية، والمرور السعودي، ومجموعة كبيرة من الاستعلامات، بما فيها خدمة الاعتراض على مخالفات المرور.

خدمة الاعتراض على مخالفات المرور أحد أبرز الخدمات المقدمة من قبل منصة أبشر، والهدف منها أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من قائدي المركبات من إمكانية اعتراضهم على المخالفات المرورية الصادرة من قبل المرور السعودي، والجهات الأخرى المخولة بتنفيذ لائحة المرور التنفيذية، على أن يستفيد من هذه الخدمة كل من المواطن السعودي، والمقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية المسجلين على موقع أبشر.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

يجب ألا تتجاوز مدة مخالفة المرور مدة 30 يوماً من تاريخ تسجيلها، على أن يتم تقديم الاعتراض إلكترونياً.

لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها من قبل وصدر فيها قرار.

لا يمكن للمستفيد تقديم اعتراض ثاني في حال إن كان قام بالاعتراض سابقاً ومازال الاعتراض مفتوح.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

هذا وأعلن الحساب الرسمي لمنصة أبشر أنه يمكن الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلال موقع أبشر الإلكتروني بعد التسجيل في المنصة، ويمكن للمواطن السعودي والمقيمين في المملكة التسجيل في أبشر بعد كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها، والتي تشمل اسم المستفيد، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، ورقم الهوية الوطنية، أو رقم هوية مقيم للمقيمين، ومن ثم يجب تفعيل حسابك للاستفادة من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية للمرور والتي تشمل جديد رخصة السيارة أو القيد، الاستعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، والاستعلام عن معلومات رخصة القيادة.