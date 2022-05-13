منصة سلفة تمنح قروض سريعة في دقائق معدودة قيمتها 5 آلاف ريال

قروض سريعة من منصة سلفة الإلكترونية 1443، تعد منصة سلفة الإلكترونية من أهم المنصات الإلكترونية التي تخضع تحت إشراف البنك السعودي المركزي، وتمنح المنصة باستمرار قروض سريعة في أقل من دقائق من خلال اتباع إجراءات التقديم التي نوضحها لكل متابعينا من خلال موقعنا ثقفني، ومن ضمن هذه القروض تمويل شخصي سريع ويتميز بالعديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها بعد التقديم، وتصل قيمة التمويل الشخصي بحد أقصى إلى 5 آلاف ريال سعودي ولا يزيد عن ذلك ويتميز بنظام التقسيط على فترات طويلة تصل إلى 6 شهور، ومن خلال هذا المقال نوضح كيفية الحصول على تمويل شخصي من سلفة بالخطوات.

تمويل شخصي من سلفة:

تتميز منصة سلفة الإلكترونية بمنح قرض تصل قيمته بحد أقصى إلى 5000 ريال سعودي والهدف من التمويل هو سد احتياجات الأشخاص الأكثر احتياجاً والمساعدة في التغلب على الظروف الصعبة، ويتم الحصول على التمويل بمجرد الدخول على الرابط الرسمي لمنصة سلفة، علماً بأن هذا التمويل ممدود بتقنية مالية على أعلى جودة.

كيفية التقديم للحصول على التمويل الشخصي من سلفة:

الدخول على منصة سلفة الإلكترونية الضغط على أيقونة تسجيل الدخول يقوم المتقدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة عند التقديم اختيار نوع التمويل تحديد قيمة مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه تحديد فترة التقسيط بحد أقصى 6 شهور. الضغط على أيقونة تقديم الطلب الآن

مميزات منصة سلفة:

تتوافق أحكام المنصة مع أحكام الشریعة الإسلامیة

فترات سداد ميسرة ومجدولة

يتميز بأن التمويل له هامش ربح تنافسي

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مواعيد الاستحقاق الرسمية:

أوضحت منصة سلفة الإلكترونية من خلال صفحتها الرسمية مواعيد الاستحقاق، حيث يقوم العميل باختيار قيمة التمويل بدءً من ألف ريال بحد أقصى 5 آلاف ريال سعودي، ويتميز النظام بالتقسيط والسداد على فترات شهرية حسب دخل المتقدم، ويتم تحديد مدة السداد عند اختيار قيمة التمويل، علماً بأن الفاتورة يتم إصدارها في اليوم الموافق 28 من كل شهر، ونذكر أيضاً إنه في حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري، تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من الشهر الذي يليه.