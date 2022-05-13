نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة فسح تسجيل دخول لخدمات التجارة الدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة فسح تسجيل دخول، حيث تعتبر منصة فسح واحدة من المنصات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر المنصة لها دور رئيسي في تيسير الخدمات الخاصة بالتجارة الدولية بواسطة أتمته الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، فهي منصة واحدة متكاملة تجمع لك جميع الخدمات والإجراءات المتنوعة من ضمن منظومة استيراد وتصدير متكاملة، وتعمل المنصة علي توفير خدمات الأفراد والشركات المتعلقة بالمنظومة اللوجستية في المملكة، وحتي يتم الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها منصة فسح فيجب توافر حساب مسجل للمستفيد علي المنصة، وفي حالة توافر حساب مسجل بالمنصة يمكن الدخول للمنصة في أي وقت والحصول علي الخدمة المرجوة، وسوف نوفر لكم رابط منصة فسح تسجيل دخول.

منصة فسح تسجيل دخول

بإمكان جميع المواطنين في المملكة الذين لديهم معاملات مختلفة في منصة فسح، أن يقوموا باستخدام خدمات المنصة من خلال تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة إلي رابط المنصة التالي: منصة فسح.

النقر علي تبويب (تسجيل الدخول) من أعلي الصفحة.

يجب إدخال اسم المستخدم في المكان المحدد لذلك.

يجب إدراج رقم السر الخاص بالدخول للمنصة.

ثم النقر علي تسجيل الدخول.

بعد الولوج لصفحة المنصة الرئيسية يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها المنصة في أي وقت لجميع المستفيدين.

تطبيق فسح للجوال

سهلت منصة فسح التعامل مع جميع خدمات المنصة الخاصة بها من أي مكان يتواجد به الشخص، حيث يمكن تحميل تطبيق فسح للجوال، والاستفادة من تنفيذ أي خدمة إلكترونية متواجدة بالمنصة بأي وقت يرغب به كل شخص، ويصلح تحميل التطبيق لجميع أجهزة الجوال الأندرويد والآيفون، علي أن يتم تحميل التطبيق وتسجيل حساب به وتفعيل الحساب من خلال الجوال أيضاً.

رقم منصة فسح

وفرت منصة فسح الجمارك خدمة التواصل معها في أي وقت علي مدار اليوم من أجل الاستعلام عن المعاملات المختلفة للمستفيدين، علي أن يتم التواصل من خلال الرقم الموحد التالي 920033950، كما يمكن التواصل بشكل إلكتروني مع المنصة في أي وقت من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي [email protected] وذلك لجميع الخِدْمَات التي يرغب بها كل شخص.