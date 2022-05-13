طريقة تقديم طلب مساعدة مالية عاجلة من الأمير محمد بن سليمان وشروط المساعدة

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طريقة طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سليمان، هناك الكثير من المساعدات والخدمات التي تقدمها كافة الأمراء السعودين، وهناك دور ملحوظ يشهدة الجميع بكافة الإجراءات التي يسعي إليها الامير محمد بن سلمان لمساعدة كافة الأسر المحتاجة و تقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لمساعدتهم في أعباء الحياة و تحسين الوضع المادي و المعيشة في توفير حياة كريمة لهم، حيث يقدم الأمير مساعدات كثيرة مالية و علاجية حيث يوفر العلاج الأدوية للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو عمليات خطيرة، ويساهم في تسديد الديون عن الغارمين والسجناء وهذا لترفير حياة جديدة لهم، لذلك يبحث عدد كبير جداً من المواطنين المحتاجين المتواجدين في المملكة عن طريقة التواصل مع الأمير محمد بن سليمان لطلب المساعدة.
تقديم طلب مساعدة مالية من الأمير محمد بن سليمان
يمكنك طلب مساعدة مالية أو علاجية او تسديد الديون أو الحصول على قطعة أرض مجانية من الأمير محمد بن سليمان عبر بوابة الديوان الملكي السعودي، فمن خلال تقديم خطاب لطلب المساعدة مع توضيح الحالة الاجتماعية التي تعاني منها يتم النظر في طلبك والرد عليك في أقرب وقت، طريقة تقديم طلب المساعدة هي:
- في البداية قم بالتوجه إلي بوابة الديوان الملكي السعودي.
- ثم قم بتسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بالنقر على القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب مساعدة.
- سيظهر أمامك بعض البيانات قم بإدخال البيانات المطلوبة وبشكل صحيح.
- ثم إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
- بعد ذلك قم بتقديم خطاب لطلب المساعدة مع تحديد نوع المساعدة التي تريد الحصول عليه مع رفع المستندات المطلوبة التي تأكد صحة البيانات.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تقديم طلب.
شروط مساعدات الأمير محمد بن سليمان
يتم وضع بعض الشروط التي لابد من توافرها لكي يتم قبول طلب المساعدة وهذا بغرض مساعدة أكثر الأسر احتياجًا للدعم، والشروط هي:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 4 ألف ريال سعودي.
- يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عام للأعزب، ولا يزيد عمر المتزوج عن 40 عام.
- أما المرأة يشترط ألا يقل عمرها عن 18 عام.
- أن يكون المتقدم متواجد في المملكة العربية السعودية.
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