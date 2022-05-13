الاهلي السعودي تمويل شخصي بدون راتب بقيمة مرتفعة مع حاسبة شروط التمويل في المملكة 1443

تمويل شخصي بدون راتب البنك الاهلي السعودي التمويل الشخصي من البنك الاهلي السعودي بدون تحويل الراتب هو عبارة عن سيولة نقدية فورية يوفرها البنوك لعملائه المحتاجين تمويل شخصي، وذلك وفقاً لعدة شروط وأحكام، حيث أن التمويل الشخصي المقدم من البنك الاهلي مزايا كثيرة أهمها أنه بدون تحويل الراتب على العميل بالإضافة أن مبلغ التمويل يتراوح من 5 آلاف ريال إلى 500 ألف ريال على أن يتم السداد على فترات طويلة، ويمكن لجميع الأفراد الراغبين الحصول على التمويل الشخصي المقدم من البنك الأهلي وذلك في حال توفر جميع الشروط الحصول على التمويل التي سوف نوضحها إليكم اليوم.

مزايا تمويل شخصي بدون راتب البنك الاهلي السعودي

ويقدم البنك الاهلي السعودي التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب مما يجعله مناسب جدا لفئة كبيرة من الأشخاص المحتاجين تمويل فوري سريع يتناسب مع الاحتياجات للتعاملات النقدية السريع والتي لن تطلب إجراءات طويلة للحصول على التمويل، ويتميز التمويل الشخصي للبنك الأهلي بعدة مزايا مثل طول مدة السداد التي تصل إلى 5 أعوام سرعة الفصل في الموافقة على التمويل حيث لن يتطلب الأمر أكثر من 24 ساعة بالإضافة انه يمكنك إنهاء طلب الحصول على التمويل من خلال مراسلة البنك إلكترونياً بدون ضياع الوقت في الذهاب للفروع، كما يعد التمويل يخضع لقواعد الشريعة الإسلامية، كما يوفر البنك إمكانية السداد قبل المدة المقررة للسداد ويشمل تأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلي وفقاً شروط وبنود بوليصة التأمين.

شروط الحصول على تمويل شخصي بدون راتب البنك الاهلي السعودي

وقد أكد البنك الاهلى على إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بدون راتب لكل مواطن سعودي يرغب في الحصول عليه لأي سبب سواء لتعليم الأبناء أو شراء منزل أو للسفر في عطلة وغيره، ولكن لابد من انطباق الشروط التالية عليه: